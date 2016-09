Ara Malikian: «Menos mal que pude salir del foso»

Tras triunfar en las plazas de toros de Málaga y Valencia y el Palacio de Deportes de Santander, el violinista Ara Malikian lleva este jueves su gira «15 Symphonic» a Las Ventas con un show apoteósico y junto a más de 70 músicos. «Es el lugar con el aforo más grande en el que he tocado nunca, y ya está lleno. Así que estoy muy feliz y agradecido», dice el artista armenio, que siente una «emoción muy grande» ante su estreno en tan legendario escenario.

Malikian asegura que no ha estado dándole vueltas al tema de si habría lleno o no. «Lo mío es tocar música. Cuando me dijeron que si quería tocar en Las Ventas dije que adelante, que por qué no». Pero sí reconoce estar sorprendido por el exitazo de la convocatoria. «Que un concierto de violines llene un sitio tan grande demuestra que no hay que hacer pop o rock obligatoriamente, o que no hay que pasar por lugares sospechosos para conseguir atraer tanta atención».

Un estreno en Las Ventas es una experiencia que nunca se olvida, y así se lo han hecho saber al propio Malikian. «Sí, he hablado con varios artistas y todos me dicen que actuar allí es como una cumbre en toda carrera musical, que supone un antes y un después, que impone mucho pero que también es muy inspirador», explica. Lo que sí da algo más de miedo es la posibilidad de lluvia: «Sí, tenemos ese miedo, pero al final parece que sólo hará un poco de frío, así que recomiendo al público llevarse una chaquetita, o bailar mucho».

Este músico veterano empezó a aprender a tocar el violín siendo muy pequeño, «con un padre muy severo que me obligaba a practicar muchas horas, cosa que ahora le agradezco». Y después pasó por diferentes orquestas, en las que poco a poco se dio cuenta de que no eran lo suyo, que se aburría. «Estuve muchos años en el foso de las orquestas, y fueron tiempo muy difíciles para mí. Menos mal que pude salir del foso para moverme por todo el escenario», asegura. Y es que Malikian en directo es todo un espectáculo, dinámico y colorista, en el que recorre la música de «muchos países, muchas culturas, muchas épocas y muchos estilos, desde Bach o Vivaldi hasta Radiohead, Led Zeppelin o Paco de Lucía».

Después de esta gira, Malikian preparará el lanzamiento de su nuevo disco, un proyecto que suena de lo más interesante. «Tratará sobre la vida de mi violín, y su recorrido por el mundo. Ha cumplido 300 años, así que tiene una vida mucho más interesante que la mía».

El concierto tendrá lugar el jueves 15 de septiembre en la Plaza de Las Ventas, a partir de las 21:30h. Entradas a partir de 28 euros anticipada.