Con un estilo que se sitúa entre el folk y el pop, Lucía Scansetti se ha consagrado relativamente pronto por razón doble: «Dimensions of dialogue» es su primer EP y tiene 21 años. Financiado a través de crowfunding y producido por Subsonic Estudios (Charlie Bautista), este debut compuesto por siete canciones mezcla sonidos más delicados y paisajes oníricos con una voz, la de Lucía, que sorprende por una calidez y serenidad propias de una artista con un gran bagaje musical. Este sábado cierra la gira de presentación en el Teatro del Arte, y tal y como reza el título de uno de sus singles, ya hay «Sold Out».

¿Cómo ha crecido la criatura (el EP) desde que nació?

La criatura se quedó como estaba, la que ha crecido he sido yo. Hemos ido a todas partes de la manita pero ya somos totalmente distintas, nos tenemos que soltar para que nazcan otras criaturas salvajes.

¿Qué es lo mejor que le ha pasado durante esta gira? ¿Siente que cierra una etapa de su carrera?

Hemos hecho tres giras con «Dimensions of Dialogue», cada una con un formato y un objetivo distinto, pero para mí todo ha formado parte de la misma, así que el fin de gira es absolutamente un cambio de etapa. A nivel de anécdota, me ha pasado de todo: en la gira acústica mi pareja me regaló un perro pequeñísimo durante uno de los conciertos; en la gira europea tocamos en medio de un bosque en Polonia, fue precioso. En esta última parte, la incorporación de mi mejor amigo al equipo como conductor ha sido un puntazo. Somos todos como una familia gitana de viaje por la España profunda en nuestra furgoneta.

¿Cómo trabaja Charlie Bautista? ¿quiere repetir con él?

Charlie fue capaz de ordenar todas las ideas que tenía en la cabeza, así que para mí no «trabaja», hace milagros. Me encantaría repetir con él en el futuro, tal vez para lo que tengo ahora entre manos no sea la persona indicada, pero estoy segura de que vamos a volver a trabajar juntos en algún momento.

¿Había organizado algún otro crowdfunding antes? ¿Cómo se fue desarrollando la campaña? ¿Lo recomendaría a cualquier músico?

Nunca había organizado nada similar, a mí me cuesta mucho pedir cosas y me sentía un poco incómoda con el concepto del micromecenazgo en general, hasta que comprendí que realmente era una compra anticipada de las personas que confían ciegamente en el resultado de mi trabajo antes de escucharlo. Es una responsabilidad grande, hay que estar a la altura de la confianza que depositan en ti y trabajar todas las fases del proceso con muchísimo cariño. No creo que sea una forma de trabajo apropiada para cualquier artista, hay que ser muy constante y muy ordenado.

¿Cómo fue encargarse de los temas más «logísticos» del lanzamiento?

Me ayudaron en la oficina, éramos tres personas trabajando en cadena, metiendo los discos en su cajita y escribiendo las direcciones de los mecenas una a una en cada sobre. Fue la parte menos artística del asunto, pero está bien conocer todas las fases del proceso.

¿Cómo describiría su travesía en la industria musical hasta el momento?

Supongo que mi proceso ha sido un poco extraño. Las primeras personas que se interesaron en mí fueron de una multinacional, hicimos un par de conciertos juntos pero no compartíamos objetivos y no pudimos trabajar juntos mucho tiempo. Me sirvió para encontrar el camino que quería seguir, necesitaba sentirme mucho más libre. Desde entonces trabajo sólo con manager, sin apoyo discográfico, entre las dos nos encargamos de todo.

¿Cuándo tiene pensado volver al estudio? ¿Tiene nuevos temas compuestos? ¿Qué onda llevan? ¿Serán una especie de diálogo interior, como en el EP, o mirarán más hacia fuera?

Tengo cosas nuevas, supongo que llegará ese temido momento en el que se hable de mi disco como «un trabajo mucho más maduro». Creo que no lo va a ser, pero parece que hay que decirlo siempre. No va a ser un diálogo interior, la mayoría de las canciones hablan de cosas que no he vivido yo pero que de alguna forma han resonado en mi cabeza. No hay tanto amor, ni tanto dolor, ni me expongo tan abiertamente sin una metáfora. Esta vez cuento historias que tienen muchas lecturas diferentes, ya no hay un único sentimiento detrás de lo que digo.

Cuando leo sobre usted se insiste mucho en la «dulzura» de su pop, ¿no cree que esa descripción puede ser un poco vaga?

¡Gracias a Dios! Sí, me parece vaga y me da rabia porque creo que hay muy poco de dulzura en mi música, siempre que leo esas cosas me da la sensación de que no me están escuchando bien.

También me resulta un poco curiosa la etiqueta de femme folk que se ha empleado con usted y otras artistas, ¿se siente identificada con ella?

La verdad es que no, especialmente porque no hago folk, y etiquetar a una mujer como «femme loquesea» me parece muy de no saber qué decir y tener que decir algo. Tampoco creo que sea el relevo de Russian Red, ni la Lana Del Rey española. Nos empeñamos tanto en explicar lo nuevo utilizando referencias de cosas que ya conocemos que al final creo que no nos dejamos sorprender por nada, y es una pena.

«Ir de gira con Rodríguez fue la experiencia que más he disfrutado en todos estos años en la música»

La portada de su disco, con usted sumergida en leche, tuvo bastante impacto. ¿Está dándole vueltas a la de su próximo trabajo? ¿O eso llega siempre al final?

Le doy vueltas a la portada de mi segundo disco desde que salió el primero. Soy diseñadora, no lo puedo evitar. Pero quiero esperar hasta escuchar el disco terminado para intentar captar exactamente lo que me transmitan las canciones y traducirlo gráficamente. A ver qué sale del experimento.

¿Cómo va su expansión internacional?

El año pasado empezamos a trabajar con ITB. Es una agencia de Londres que lleva a «gente sencilla» como Adele y Aerosmith. El primer trabajo que hicimos con ellos fue telonear a Rodríguez en cinco conciertos de su gira europea. Como es de esperar, fue la experiencia que más disfruté de todo lo que he vivido estos años dedicándome a la música. En cuanto cierre esta gira, me gustaría centrarme en pulir bien los temas del segundo disco, y en cuanto esté todo listo salir de España otra vez.

¿Ficharía con un gran sello ahora, con más experiencia?

No lo sé, depende de las condiciones, supongo. No porque crea que lo independiente es mejor por ser independiente, sino porque conozco mis procesos y sé que en cuanto vea tres fechas marcadas en el calendario como plazo de entrega de maquetas o algo así, me va a estallar la cabeza y voy a querer dedicarme a otra cosa. Aunque me lo tome muy en serio, para mí la música no es un trabajo; «crear» no es «producir», y no sé crear si no me siento libre de hacerlo cuando quiera. Respeto mucho a quien es capaz de hacerlo con esa presión, pero yo no quiero convertir en tortura psicológica algo de lo que disfruto de verdad.

Es bastante activa en redes sociales, ¿hasta qué punto son importantes en su carrera artística? ¿alguna vez le han dado un disgusto?

Siendo artista independiente, es básicamente el único medio de difusión de mi trabajo que tengo asegurado, así que le doy mucha importancia e intento llevar las cosas al día, informar de mis conciertos, subir material a diario. Hay que ser insistente para tener visibilidad. Nunca me han dado un disgusto, pero al tenerlas tan presentes, se acaba mezclando un poco su uso como herramienta profesional con una vía de expresión personal, y yo tengo un humor muy oscuro y peculiar que no todo el mundo entiende. Una vez me contactaron por Facebook para proponerme una colaboración, y después de un rato hablando, el chico se despidió diciendo «al final resulta que eras maja :)». Me preocupé.

Termino con una pregunta típica, pero que me da curiosidad en su caso. ¿Cuál sería su dueto soñado, y por qué?

Con Matt Corby. Me parece que se abre en canal cada vez que interpreta una canción, duele escucharlo. Me volvería loca subir a un escenario con él, la verdad.

Lucía Scansetti en el Teatro del Arte, sábado 4 de marzo a las 22:30h. Concierto SON Estrella Galicia, entradas agotradas.