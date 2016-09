Llega la temporada de otoño al Gran Teatro Príncipe Pío

El Amor es Pa Ná cuenta la desgarradora historia de un pobre hombre que ha perdido la capacidad de enamorarse.

Y una idea que le persigue y le atormenta. Lo que le dijo su ex novia favorita justo antes de salir por la puerta: «Te vas a quedar solo toda tu puta vida».

Este show no va sobre el mundo de la pareja. Habla de lo efímero de todo hoy en día, del miedo a no encontrar la persona ideal, de si es necesario encontrarla, de lo que nos gusta que nos hagan sufrir, de las noches locas, del sexo sin sentido, del sexo divertido, de lo que nos callamos y no deberíamos… Te invita a tomarte con humor los fracasos amorosos.

Alex O’Dogherty nos habla del amor desde un punto de vista muy particular, con la esperanza de que algún día pueda encontrar eso que busca… que no sabe muy bien qué es. Y tú… ¿Crees que quedarse sólo toda la vida es malo? Ven y lo hablamos.

Horario: Viernes 22:00 h.