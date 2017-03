Toy con Kite Base y HolÃ¶grama en la sala El Sol

Un seguidor de Toy les describía en un comentario de Youtube como una mezcla entre Joy Division, Placebo y The Horros. Con mayor o menor acierto en la comparación, lo cierto es que el sonido de los británicos se ha consolidado con su sello propio atrayendo a gran cantidad de público, desde su Brighton natal hasta la sala El Sol de Madrid.

Desde 2010 llevan haciendo carrera estos ya no tan jóvenes británicos. Con cambios en la banda, que incluso llegaron a contar con la teclista española Alejandra Díez hasta 2015, y surgidos de la «escisión» de Joe Lean & The Jing Jang Jong, siguen resistiendo.

Su primer disco fue incluido por la «New Musical Express» en el puesto 19 de lo mejor del año. Era 2012 y desde entonces no han dejado de tocar. En octubre de 2013 sacaron su segundo disco, «Join The Dots». Dos años después, en 2015 colaboraron en un disco de seis versiones coordinado por Natasha Khan. Su tercer disco como tal salió en octubre de 2016. Titulado «Clear Shot» y producido por David Wrench, los ha situado como una banda referente entre sectores de la música alternativa.