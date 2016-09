Josema Yuste, Alfredo Cernuda y «El Monaguillo» llegan con «Taxi» a La Latina

El próximo día 15 de octubre llega a la Latina «Taxi», la adaptación española de la hilarante comedia de Ray Cooney «Run for your Wife», en la que no podía faltar la presencia de los grandes Josema Yuste, Sergio Fernández «El Monaguillo» o Alfredo Cernuda.

En una obra que a nadie dejará indiferente, la sorpresa llega al poco de sentarse en la butaca. Imagínense a un taxista con un día a día normal, incluso aburrido, y poco aficionado a cometer alguna que otra locura. Eso es lo que veremos al principio de la obra, hasta que descubramos que todo... es cuento. Nuestro personaje principal lleva una doble vida oculta, está casado con dos mujeres a las que ama, y que ni siquiera se conocen entre sí. El personaje en cuestión, encarnado por Josema Yuste, deberá planificar estrictamente sus horarios y hacer malabares para que todo cuadre. Pero un inesperado accidente que le llevará al hospital provocará que su nombre aparezca por partida doble en la comisaría correspondiente a cada una de las zonas en las que vive. Una situación que descolocará a la Policía, y que el personaje encarnado por Yuste deberá sortear a toda costa.

En esta comedia de enredo que seguro provocará la carcajada del público, el actor principal, encarnado Josema Yuste, se encontrará seguramente muy cómodo «Vamos a seguir divirtiéndonos y punto. Porque si mis compañeros y yo, nos divertimos representando este vodevíl, ustedes también se divertirán. Esa es mi teoría». Yuste ya provenía de comedias de corte similar, como «La cena de los idiotas», al igual que otro de sus actores más destacados, Sergio Fernández «El Monaguillo», al que todos hemos podido ver en «El Hormiguero» o «El club de la comedia».

Con todos ellos, las risas estarán aseguradas. Uno de los motivos que llevaron a Alberto Papa-Frangomén a embarcarse en esta aventura junto a Yuste «Había visto Taxi en un teatro de América, hace bastantes años, de modo que cuando Josema me llamó y propuso hacer juntos la adaptación, sin pensarlo dos veces le dije que sí [...] me había descojonado – perdón-­ de risa al verla.»

Por todo ello, si quieren disfrutar de esta adaptación de la comedia de Ray Cooper, avalada por los 12 años que se manuvo en cartel en el West End de Londres, que saltó a Broadway y que ha sido traducida a más de 15 lenguas; no duden en acudir al Teatro la Latina, donde se mantendrá en cartel a partir del 15 de octubre.