José Manuel Soto: «El Teatro Real es lo más grande que tiene la música en España»

José Manuel Soto -Soto, para los amigos- está de aniversario. «Si veinte años no es nada», que diría el genio del tango, Carlos Gardel, treinta, quizás, ya sean palabras mayores. «Cuando uno logra alcanzar la madurez deja de sentir miedo», explica en plena presentación de su concierto «30 Aniversario», que ofrecerá el próximo 2 de julio en el Teatro Real de Madrid: «Miedo igual no, pero el cosquilleo ya lo tengo... y eso que todavía queda tiempo». No es para menos. La magnitud del escenario será palpable de la mano de un público acostumbrado a exigentes actuaciones. Y Soto es consciente de ello: «El Teatro Real es lo máximo que tiene la música en España y es necesario tener un respeto a ese tipo de cosas».

Aunque la envergadura del reto es mayúscula, el cantante sevillano contará con la complicidad de un elenco de artistas, que más que artistas, él prefiere llamar amigos. «Seguimos aún cerrando todo, pero entre los que ya han confirmado estarán una cantaora maravillosa de Huelva llamada Argentina o el genial violinista flamenco, Paco Montalvo», presume, consciente del gran cartel que se avecina.

Teatro Real 2 de julio, a las 21 horas

Entre las canciones que ofrecerá a los cerca de 2.000 asistentes, habrá tiempo para las grabadas en su último trabajo, en directo desde los Reales Alcázares de Sevilla. «Eso sí, el concierto no tendrá nada que ver con el disco, ya que no fue un trabajo de colaboraciones», advierte, anunciando un repertorio que incluirá momentos íntimos, pero también divertidos.

Soto contará con la presencia de su propia banda, formada por ocho músicos. «Y queremos traer una orquesta de cuerda», señala, con la duda de si el tiempo de preparación será suficiente: «Ese día hay un evento por la mañana y los plazos son bastante ajustados». Más allá de pequeños contratiempos, las palabras de entusiasmo del artista revelan que la ilusión, tres décadas después, continúa hoy inalterable.

Cuestionado por el guión del concierto, Soto tiene claro que la línea del repertorio será emocional, con la idea, además, de ir en consonancia con el espacio elegido. «En una caseta de la Feria de Córdoba no voy a escoger “Volver a verte”, que es una canción que le hice a mi madre cuando se murió. Cada cosa tiene su sitio», asegura.

A través de la fundación Alalá -de la que Soto es patrono-, un grupo de niños tendrá un protagonismo muy especial. «Gracias al flamenco tratamos de promover la integración de niños en riesgo de exclusión social, en el barrio de las Tres Mil Viviendas de Sevilla», apunta, no sin antes agradecer la presencia de la fundación Konecta, patrocinador del evento.