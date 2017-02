Un dÃºo de jazz para olvidarse de los Oscar en Madrid

Hay vida más allá de los Oscar. A pesar de que el gran acontecimiento del día es la ceremonia de los premios de la Academia de Hollywood, muchos rehuirán de trasnochar para ver la presumible victoria de «La La Land».

Todos los que lo hagan, tienen una cita imprescindible este domingo en el Café Berlín, donde el dúo compuesto por Natalia Calderón y Sebastián Chames promete hacer soñar a los asistentes a su concierto más casi que la cinta de la Ciudad de las Estrellas.

Todo fusionado también con una buena dosis de jazz de la mano del pianista Chames, que junto a la cantante y compositora Calderón harán de esta una cita ineludible del fin de semana en Madrid. Para estar a la altura de la ocasión, ambos ofrecerán un cuidado repertorio compuesto por piezas de los compositores americanos Duke Ellington y George Gershwin. 'How Long Has this been going on', 'My man has gone now', 'Sophisticated Lady' o 'Do Nothing Till You Hear From Me' sonarán en el escenario del Café Berlín junto al acompañamiento de Bob Sands, Francisco López y Esteve Pi, antes de formar parte de su álbum de estudio.

Dónde: Café Berlín.

Cuándo: 26 de febrero.

Horario: 21.00 horas.

Precio: 8 euros con Oferplan.