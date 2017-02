Isasa: Â«No me siento a componer, sino a tocar por placer hasta que sale algoÂ»

Editado el pasado mes de noviembre por el sello La Castanya, «Los días» es el segundo trabajo en solitario de Conrado «Isasa», un músico de pasado «hardcoreta» que ha conseguido recabar entusiastas halagos de la prensa especializada internacional con su nueva apuesta, basada en la intimidad de la guitarra acústica y en las melodías detallistas, cargadas de emoción. El próximo viernes 24 presentará en el Teatro del Arte de la capital la segunda entrega de esta carrera solista, en un concierto enmarcado en el ciclo SON Estrella Galicia y con la actuación de Daniel Ardura como aperitivo.

No ha tocado en Madrid desde hace casi un año, ¿nervios?

Hay nervios por eso, y porque es la presentación oficial de mi disco. El lugar en el que voy a tocar, un sitio grande grande y especial como el Teatro Lara, también supone algo de nervios. Pero sobre todo hay muchas ganas de que salga todo bien.

Su nuevo disco «Los Días», que ha sido muy bien recibido, ¿está más meditado que el anterior, que fue quizá más instintivo?

Es una buena apreciación, porque es verdad que el primer disco fue fruto de las ganas de hacer algo, de volver a tocar sin preocupaciones. Sólo quería hacer temas y tirar para adelante. Y en este segundo disco todo estaba más pensado y meditado, como bien dices. Cuando llegué al estudio sabía exactamente lo que quería y cómo quería grabarlo.

En la portada también hay un cambio estético bastante radical.

Sí, la primera portada me gustó mucho pero quería hacer algo distinto. Es obra de un diseñador con el que ya he trabajado para algunos carteles de conciertos, y me encanta lo que ha hecho para mi segundo trabajo.

¿Qué motivó esta carrera en solitario? Venía de una banda muy diferente, en sonido y en actitud.

Sí, es verdad. Después de terminar con mi anterior banda estuve varios años sin tocar, hasta que un buen día me dio por coger de nuevo la guitarra y ponerme a probar cosas por mi cuenta, en mi casa. Entonces fue cuando me empecé a interesar por la nueva corriente de guitarristas acústicos. Escuchándolos volví a recobrar el interés y el placer por tocar la guitarra. Poco a poco empezaron a salirme canciones, seguí componiendo y casi sin pretenderlo, me vi haciendo un disco. Desde entonces todo ha ido poco a poco, pero sin pausa.

¿En algún momento pensó que ya no volvería a la escena musical?

Sí, hubo un momento en el que mis guitarras pasaron tanto tiempo en el trastero, que pensé que ya no iba a volver a tocarlas más, o que sólo lo haría a un nivel no profesional, como hobby. Querer volver yo sí quería volver, otra cosa es que fuera posible. Al final, como nunca perdí el cariño por las guitarras, volví a sacarlas del trastero.

¿Cómo se siente componiendo y tocando en solitario?

Hay una mezcla de emociones. Por un lado, como yo me lío mucho componiendo a veces me apetece que alguien aporte ideas y opine sobre lo que estoy haciendo, como ocurre cuando estás en una banda. Pero otras disfruto mucho con todo lo contrario, explorando en soledad sin que nadie me diga por dónde hay que ir. Lo cual es muy exigente. Eso sí, cuando estás un poco bajo ánimos se echa de menos un compañero que te anime.

Para hacer estas canciones hay que pasar por cierta introspección, ¿no es así?

Bueno, sí, pero es curioso que tanta gente mencione lo de la introspección del disco, cuando no es algo que yo haya buscado de forma premeditada. En mi vida privada soy una persona que va mucho más hacia afuera que hacia adentro, no soy nada introspectivo. Tampoco soy de los que quieren estar todo el día de fiesta (risas), pero no me considero un artista introspectivo, aunque en mis canciones intente contar las cosas que me pasan en el día a día.

¿Compone por disciplina o por impulsos?

No tengo un método de trabajo, por así decirlo. Puedo ponerme a componer en situaciones muy variadas. En las pruebas de sonido, por ejemplo, muchas veces trasteo con cosas hasta que algo toma forma y lo apunto para seguir trabajando en ello. De todas formas, creo que yo no compongo, lo que hago es ponerme a tocar la guitarra por placer hasta que sale algo interesante. Tengo una grabadora pequeña que lo va recogiendo todo, para más adelante seguir con lo más interesante que haya salido.

Su obra recuerda a la de algunos músicos estadounidenses como Daniel Bachman, ¿le gusta?

Sí, claro. De hecho Bachman es una de mis mayores influencias. No suelo escucharlo mucho en casa, pero en directo tiene una fuerza descomunal. Lo he visto un par de veces.

¿Cómo es su relación con sus instrumentos?

De mucho cariño, claro. Tengo un par de banjos, una lapsteel, varias guitarras... y dedico bastante tiempo a mimarlos porque si no se estropean con mucha facilidad. La madera y la humedad se llevan fatal.

¿Cómo aprendió a tocar la guitarra?

Empecé de pequeño, con un profesor de barrio con el que tuve mucha suerte, porque me enseñó a tocar con los dedos. Después de aprender los patrones básicos me pasé a la guitarra eléctrica, y ha sido ahora, después de estar en una banda, cuando me han entrado ganas de recuperar lo que hacía al principio.

¿Se ha planteado tener algún otro proyecto, con más músicos?

Sí, me lo he planteado y me gustaría, pero es que montar una banda y mantenerla es una movida...

Es más fácil rentabilizar la gira de una persona.

Sí, sí, claro. Esa fue una de las cosas que tuve claras desde el principio cuanto decidí hacer algo en solitario. La cosa está muy mal, y el hecho de ir solo ayuda mucho para no tener tantos gastos y que las giras no generen pérdidas.

Isasa en el Teatro del Arte, viernes 24 de febrero a partir de las 22:3h. Entradas anticipadas 6 euros.