La gran fiesta Â«vintageÂ» del verano

La Madrid Vintage & Swing Party será todo un viaje en el tiempo hasta principios del siglo XX para celebrar un encuentro multitudinario contando con la colaboración de asociaciones, escuelas de baile de Madrid, bailarines locales y otros festivales como The World Jam.

La jornada (apertura de puertas a las 19:30h) estará marcada por la música en directo, recorriendo los años '20 - época dorada del Swing-, '39, '40 y '50, arrancando con una clase de Lindy Hop gratuita, abierta y para todos los públicos impartida por profesores especializados. Se contará además con la actuación de Madrid Swing AllStars, una impresionante jam session con la participación de los mejores músicos de la escena madrileña como El Molino Big Band, Los Rolling Stomps o The Swing Godfathers, entre otros.

Le seguirá la actuación estrella de la noche, la formación estadounidense liderada por el pianista Scott Bradlee Postmodern Jukebox, que tras conquistar con apabullante éxito las redes sociales animará la noche con sus pegadizas versiones jazz de actuales éxitos del pop (Lady Gaga, Radiohead, Meghan Trainor, etc). No faltará un pequeño toque de Electroswing con DJs de la capital, y es que tal y como nos cuenta Ángela Gil, una de las organizadoras de la cita, Madrid Vintage & Swing Party será «la mayor fiesta de época de la capital este verano».

¿Cómo se ha organizado esta fiesta de swing? ¿Qué es lo que se pretende mostrar?

Esta fiesta nace de las ganas de hacer propuestas de ocio de calidad y diferentes por parte del equipo de Noches del Botánico. Conocí a Julio Martí, director de Serious Fan Music en enero y enseguida vimos que teníamos unos valores y gustos muy parecidos, así como muchas ganas de organizar actividades disitintas y con un contenido cultural de peso. Julio es parte del jurado de The World Jam, festival internacional de música y danza swing que organizo en Madrid cada septiembre y que otorga los premios Swing Music Awards. A los pocos meses, se presentó la oportunidad de empezar a colaborar juntos en el marco de las Noches del Botánico y pensamos que una propuesta de este tipo podría tener cabida y mucho sentido, para empezar a divulgar a un público más amplio este tipo de género musical. A través de esta fiesta, queremos mostrar el universo del swing. De verdad... ¡es un universo en sí mismo! Se pretende enseñar sus valores, su buen rollo, su alegría y también su arte por supuesto; a nivel baile como musical. Al fin y al cabo, del blues y del jazz.... son lo que podríamos calificar como nuestros ancestros musicales y es importante saber de dónde viene uno.

¿Cómo explicaría qué es el swing a alguien que nunca haya oído hablar de él?

Cuando a Louis Armstrong le preguntaban que era el swing, contestaba «Si tienes que preguntarlo, nunca lo sabrás». En cierto modo, es cierto que hay un componente muy dificil de explicar; una sensación. El swing es un tipo o sub-género del jazz; pero la respuesta de Louis ya indica que en realidad... es mucho más que eso. Se trata de un movimiento cultural cargado de historia. El Swing nace como la evolución natural del jazz y del blues de principios del siglo 20, desde ciudades como Mississipi, Nueva Orleans, Chicago o Nueva York. Su época de esplendor o de mayor difusión fue en los años '20-30, gracias a «big bands» como la de Bennie Goodman (un personaje tan amado como odiado por muchos), Count Basie, Fat Wallers o Duke Ellington. Este género nos deja personajes apasionantes tales como Nina Simone, Billie Holliday o Cab Calloway. El swing era la música popular de los años '20, '30 y '40. En Estados Unidos, esta época estuvo marcada por la Gran Depresión, por lo que muchos jóvenes salían a divertirse para evadirse de la realidad. Se trata de música generalmente alegre que invita a bailar a todos aquellos que la escuchan. El Lindy Hop es el baile asociado a este tipo de música y puede bailarse tanto en pareja como solo. En un baile enérgico que se desarrolló en paralelo y muy documentado en Hollywood en multitud de películas. Frankie Manning por ejemplo, es considerado como el Embajador del Lindy Hop; coreografió infinidad de películas y enseño a nivel internacional hasta que falleció a los 94 años. Su cumpleaños es conocido como el día internacional del Lindy Hop y todavía hoy lo celebran miles de personas en todos los rincones del mundo. De alguna forma el swing tiene un componente de nostalgia, de los buenos momentos pasados. A partir de los años '80, se vivió un nuevo interés por este género; por ejemplo Lady Gaga y Tony Bennett o incluso Robbie Williams. Hoy en día, muchos artistas siguen utilizando estos temas como base para mezclas en electroswing, como por ejemplo Parov Stelar o Caravan Palace. Esto es como todo; depende de lo puristas que nos queramos poner. Yo confieso que no hay cosa que me guste más que un buen hot jazz o dixie.

¿Qué características tienen los invitados a esta fiesta?

En esta fiesta hemos intentado crear una oferta para todos los públicos. A través de The World Jam, activamos la comunidad local del Lindy Hop. Esto es la asociación de swing de Madrid, las escuelas así como a la comunidad de músicos a la cual valoramos tanto. Se ofrece por tanto una clase de baile gratuita a todo aquel / aquella que decida animarse. A veces, ver a bailarines de swing puede intimidar a los más vergonzosos. La idea es que se entienda que es un baile divertido y que realmente puede hacer cualquiera. Créeme, que no encontrareis a nadie en la pista de baile sin una sonrisa de oreja a oreja. A nivel musical, hemos juntado a lo mejor de cada casa; al final, somos una pequeña gran familia y en esto del swing, nos conocemos casi todos después de tantos años. Empezando en el escenario Alhambra con Tributo a Grappelli de la mano de Raúl Marquez Chulilla, seguido de lo que hemos bautizado como Madrid Swing Allstars; una combinación de varias bandas locales como El Molino Big Band o Madrid Hot Jazz Band de la mano de Carmen Vela y Daniele Grammauta respectivamente. Postmodern Jukebox nos da la guinda a una noche increíble, en el escenario principal y con sus pegadizas versiones swing de hits actuales. Son muy divertidos y tienen un show que atrapa. Estamos encantados de haber podido reunir en un único día y espacio a todas esta comunidades.

¿En qué momento se encuentra ahora mismo la fiebre por el swing que empezó a vivirse en algunas ciudades españolas hace pocos años?

Lo cierto es que no ha parado de crecer. Yo llevo bailando y viajando muchos años por todo el mundo y en España el Swing es imparable. Es una maravilla porque además se trata de una adicción muy sana. Sí, el swing engancha. En Madrid el número de bailarines no ha parado de crecer y si quieres, puedes salir a bailar todos los días. De lunes a domingo, siempre hay algún plan y en la ciudad nos sentimos muy orgullosos del buen ambiente que hemos creado. Barcelona, Sevilla, Mallorca, Vitoria... todas tienen comunidades de swing potentes y se realizan intercambios de manera frecuente tanto en España como fuera; lo cierto es que puede llegar a convertirse en una forma de vida. A nivel musical, todavía nos queda trabajo por delante. Desde World Jam de hecho, nuestro objetivo es dar apoyo a la comunidad de músicos para que se vayan desarrollando y educar a la comunidad de baile respecto a su importancia; sin música al fin y al cabo... ¡no podríamos bailar! Pero más allá de la comunidad de baile, muchas ganas de poner a Madrid en el mapa como referente en la música swing. Grandes planes... y trabajando mucho cada día. Colaborar y trabajar con las Noches del Botánico da mucha energía. El equipo es fantástico, están abiertos a propuestas y probar cosas nuevas. Apuestan por lo diferente y de calidad.... y eso no es nada facil de encontrar.

¿Cuáles son los mejores sitios donde aprender a bailar swing?

Madrid tiene muchas escuelas de Lindy Hop y Jazz. Desde la página de la Asociación de Swing se pueden ver todas. En este baile, lo más importante en realidad es salir a bailar en social; a bares en los que pinchen esta música o todavía mejor, se toque en directo. Como la mayoría de cosas, son las horas de vuelo lo que te da tablas. Hay muchas opciones en Madrid, sobre todo por la zona centro pero ahora tambien cada vez más por muchos de los barrios más periféricos. Existen multitud de eventos de baile tambien fuera de españa; llegar a una ciudad nueva y que los bailarines locales te abran las puertas de sus casa. Es un lenguaje común; lo mismo ocurre con los músicos. Realmente, aquí el que no baila, es porque no quiere.

¿Cuánto tiempo puede llevarle a un iniciado empezar a defenderse bailando este estilo?

¡Mucho menos del que parece! Lo más importante es sobre todo quitarse la vergüenza. Los pasos van saliendo solos una vez los vas incorporando, pero bailar en social desarrolla la capacidad de improvisación. Frankie Manning siempre dijo que cualquier persona puede bailar y... ¡así es! Da igual la edad, el género o lo bien que ceras que te da. El Lindy Hop es un baile profundamente social; ya comentábamos que así ha sido desde sus orígenes. Cuando sales a bailar, rapidamente te das cuenta que en realidad importan más las habilidades sociales que lo buen bailarín que seas. Lo importante es regalar sonrisas y durante los 2 o 3 minutos que dura una canción, disfrutar de la persona con la que se está.

¿Qué importancia tiene la ropa y la estética en el movimiento swing?

Hay de todo. Siempre hay gente que se lo toma muy en serio, pero a bailar hay que ir cómodo. Mucha gente no se viste de forma especial para ir a bailar a diario. Por otro lado... hay gente a la que le encanta, ¡es una decisión muy personal Algo que sí es bastante extendido son los complementos; unos buenos zapatos, flores en el pelo, peinados de la época, sombreros, pajaritas... Pequeños detalles que dan un toque "swing" de forma fácil y rápida. En las Noches del Botánico se recomienda ir pintón porqué... ¡habrá sorpresas!

¿Hay películas que traten bien este tema, y que también sirvan de inspiración para los amantes del swing?

Hmm... habría que diferenciar entre música y baile. En muchas películas en los ´20 -´40 hay musica swing porque estaba de moda. Incluso en épocas más tardías con Fred Astaire por ejemplo. La película «Swing Kids», aunque ha sido muy criticada por especialistas del género en realidad trata de explicar el concepto de esta música. Explica bien la necesidad de olvido y evasión por parte de una juventud en una sociedad con unos valores políticos y economía muy debilitados. Frankie Manning en su día coreografió en muchas películas con su compañia de danza Whitey´s Lindy Hoppers, en películas como «Hellzapopin» y «The Big Apple Routine in Keep Punching», donde hay coreografías maravillosas que hoy todo bailarín conoce. La mejor forma de adentrarse en este mundo es salir a bailar, escuchar música y perderse en su maravillosa literatura e historia.

Jardín Botánico UCM Avda. COmplutense, s/n

Madrid Vintage & Swing Party, jueves 6 de julio en Las Noches del Botánico (Jarín Botánico UCM). 21h, 27,50 euros.