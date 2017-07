Garage Sound: rock a cien por hora

Este fin de semana nace el Garage Sound, un nuevo festival en Madrid que apuesta por la fusión de dos pasiones cargadas de adrenalina: la música rock y los coches deportivos. Esta cita consistirá en dos jornadas con exhibiciones de «American Cars» y «Motos Custom», exposiciones de «Hot Rods» y «Muscle Cars», y por supuesto muchos conciertos.

En el cartel brillan los nombres de The Darkness, Extreme, Terrorvision, Ugly Kid Joe, Dios Salve a La Reina (banda argentina tributo a Queen), Thunder, Nashville Pussy, The Answer, Shawn James & The Shapeshifters, Mustasch, Barbe-Q-Barbies, Tax The Heat, Neon Delta y Los Brazos, en lo que será una amplísima combinación de bandas extranjeras y nacionales de primer nivel.

También se podrá disfrutar de un espectacular show de Freestyle preparado por Lleides Team, y se ha organizado una «american party» con música country en directo y una barbacoa gigante.

Los más pequeños podrán disfrutar gratis (tienen entrada libre hasta los 12 años si van acompañados de un adulto) de Little Garage, una carpa en la que harán instrumentos con materiales reciclados, se pintarán como sus estrellas de rock favoritas o aprenderán a dibujar motos y coches custom.

Los organizadores, en su afán de hacer accesible la música a todos los públicos, y en su constante empeño de romper las barreras que la separan de las personas que por su incapacidad auditiva no pueden disfrutarla, han creado una plataforma musical que permitirá disfrutar de la música a quien no puede oirla, pero sí sentirla.

Buenas vibraciones

Bajo el lema «Feel the Music», tras meses de trabajo en su diseño y desarrollo, han conseguido crear una plataforma que transmite las vibraciones de amplio espectro a través de un suelo flotante que, al estar sobre él, permite sentir y disfrutar de los espectáculos musicales en directo. En esta primera edición de Garage Sound Festival se estrenará un prototipo con un grupo de invitados especiales, todos ellos con una incapacidad auditiva que en esta ocasión no supondrá ningún obstáculo para que disfruten de la misma forma que el resto del público.

Sin duda se trata de una gran iniciativa solidaria, que se llevará a cabo por primera vez en un festival de rock al aire libre este fin de semana. «La intención de este avance no solo es romper barreras si no difundir este sistema», explican los organizadores, «tratando de que se convierta en un standard para todos los grandes festivales y conciertos en todo el mundo».

Datos útiles

Lugar: Auditorio Miguel Ríos de Rivas. Paseo Alicia Alonso, s/n.

Días: 14 y 15 de julio.

Entrada: 47€, abono 76€. Descuentos en Oferplan.

www.garagesoundfest.com