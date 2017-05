«Festivalitis» madrileña: del Ballantine’s True Music Festival al Mad Cool

Fueron muchos los años en los que los festivaleros madrileños se quejaban de la falta de citas jugosas en la capital. Con suerte habia uno o dos macroconciertos veraniegos, quizá tres o cuatro en las mejores temporadas, pero nunca tantos como en este 2017.

La primera gran convocatoria viene de la mano de un recién nacido, el Ballantine’s True Music Festival. Se celebrará la semana que viene y plantea «un nuevo concepto de festival urbano» con más de 140 artistas nacionales e internacionales de distintos géneros, que llenarán 17 salas de toda la ciudad durante las noches del 9 y el 10 de junio. Su cartel es realmente impresionante, con nombres tan influyentes en el pop actual como Delorean, Manel, La Habitación Roja, Is Tropical, Jain, Kakkmaddafakka, Oh Wonder, The Vaccines, The Magician, Todd Terje o We Are Scientists.

Esos mismos días se celebrará el Leganés Blues Festival South Side, con la participación de artistas como Mr. Sipp, Víctor Puertas & The Mellow Tones, Los Mambo Jambo y Travellin’ Brothers, todos ellos sobre el escenario al aire libre del teatro Egaleo. También en la zona sur se celebrará el Cultura Inquieta, que este año contará con pesos pesados de nuestro rock como Lichis, Leiva, Rosendo, Burning o Los Zigarros. Se celebrará en dos escenarios: el Polideportivo de San Isidro de Getafe y el Mercado de Abastos de la ciudad, entre el 22 de junio y el 8 de julio.

El soul, el funk y el blues son los reyes del Black is Back Festival, cita que volverá a tener sede en el Centro Cultural Conde Duque los dias 17 y 18 de junio, con maestros de la música negra como Vintage Trouble, Stone Foundation, Shirley Davis & The Silverbacks, The Lucilles, Ben L´Oncle Soul, William Bell, Marta Ren & The Groovelvets o Tito Ramirez.

Aterrizaje «heavy»

El Download Festival, un clásico en Inglaterra, aterriza por primera vez en Madrid para reunir a los seguidores del hardcore, el rock más duro y el metal en sus múltiples formas en La Caja Mágica, los días 22, 23 y 24 de junio. Por allí pasarán algunos de los grupos más famosos y potentes de estos estilos, como System of a Down, Linkin Park, Prophets os Rage, NOFX, The Cult, o Ministry.

El Mad Cool, también en La Caja Mágica (6, 7 y 8 de julio) se ha convertido sin lugar a dudas en el rey del panorama festivalero en la capital. Tras la accidentada pero finalmente exitosa primera edición en 2016, este año ha regresado aún más ambicioso y la apuesta ha resultado ganadora. A tres meses de su celebración, ya no quedaba ni un solo abono ni entrada de día a la venta. El responsable de esta locura en taquilla ha sido un cartel que luce totems como Foo Fighters, Green Day, Kings of Leon, Wilco, Ryan Adams, Alt-J, Belle and Sebastian, Wolf Alice, Foster The People, Dinosaur Jr. o Spoon. La única pega, no poder verlos todos: las redes sociales se incendiaron al anunciarse los horarios y comprobarse que los solapamientos iban a impedir a los asistentes disfrutar de sus bandas favoritas al completo.

Otro recién llegado que engrosa la oferta de festivales madrileños de verano es el RíoBabel, que llenará Ifema de música los días 13, 14 y 15 de julio. Esta nueva cita se basa en el mestizaje de géneros y gozará de un elenco muy variado en el que destacan Estopa, el ex Calle 13 Residente, Los Fabulosos Cadillacs, Goran Bregovic, La Pegatina o Niño de Elche.

El glamour y la fama preceden a la mayoría de los participantes en la edición 2017 de Noches del Botánico. Tony Bennet, Anastacia, Jamie Cullum, Devendra Banhart, Franco Battiato, Orishas y un espectáculo basado en «La La Land» harán vibrar al público del Real Jardín Botánico Alfonso XIII entre el 22 de junio y el 29 de julio.

Los días 14 y 15 de julio, la pasión por el motor y por el rock se hermanarán en una gran concentración que se celebrará en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas. Se trata del Garage Sound Fest, otra nueva iniciativa que traerá a bandas de primer nivel internaiconal como The Darkness, Ugly Kid Joe, Terrorvision o The Answer, y en el que podrá disfrutarse de un «car show», y una exposición de coches americanos y camiones.

Los seguidores del rock’n’roll más puro y sin aditivos también tendrán su festival con el Phantom Fest, que celebrará su primera edición los días 14 y 15 de julio con Guadalupe Plata, The Limboos o Mike Sánchez en un marco idílico, el Castillo de la Coracera en San Martín de Valdeiglesias.