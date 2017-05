Música indie en el Festival Tomavistas

El Festival Tomavistas cierra el domingo su edición después de un fin de semana de música total. El viernes 19 de mayo se pasaron por los diferentes escenarios del Parque Enrique Tierno Galván Goldfrapp, Lori Meyers, Hercules & Love Affair, C. Tangana, The Big Moon, Los Nastys, Svper, Aquaserge, Quentin Gas & Los Zíngaros, Schwarz, Holy Bouncer, Los Bengala y White Bats.

En la segunda jornada de Tomavistas, sábado 20 de mayo, los protagonistas fueron Temples, The Horrors, León Benavente, Suuns, Los Punsetes, Delorean, Kokoshca, Mourn, Aries, Baywaves, Alien Tango, Las Odio, Cala Vento, Rural Zombies y Her Little Donkey.

Y finalmente el domingo 21 de mayo pondrán el broche de oro a la edición de 2017 bandas como L.A., Enric Montefusco, The New Raemon & McEnroe, Airbag, Polock, Morgan, Jeremy Jay, Egon Soda, Cómo vivir en el campo, Las Robertas, Triptides, Fuckaine, Atención Tsunami, My Expansive Awareness y Pavvla.

Las entradas de día ya están a la venta en la web de Tomavistas a un precio de 40 euros tanto para viernes como para sábado, y de 35 euros en el caso del domingo.