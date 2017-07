Fantastic Negrito: «Hago música para hablar de mis héroes»

El concierto que Fantastic Negrito ofrecerá el miércoles 19 de julio en la sala madrileña Joy Eslava (con Ryser de teloneros) servirá de disparo de salida a la gira que el estadounidense ofrecerá estos días, y que también pasará por la mallorquina Pollença (el jueves 20, Claustre de Pollença), San Sebastián (el domingo 23, Heineken Jazzaldia) y Girona (el lunes 24, Tempo sota les estrelles). Cuatro conciertos donde Fantastic Negrito mostrará las muchas virtudes de su disco de debut, «The Last Days Of Oakland», ganador del Grammy al mejor álbum de blues contemporáneo de 2016. Lo suyo es «blues con actitud punk», como autodefine su música. Canciones crudas (sonora y emocionalmente), repletas de perspectiva vital ganada a base de golpes. Urgente y visceral. Un despliegue de rabia, protesta y autobiografía. Y es que, tras pasar años en terapias contra el dolor, por un accidente de coche que en 2000 le mantuvo semanas en coma, Fantastic Negrito se muestra como alguien que realmente luce cicatrices de superviviente. Un luchador que empezó a despuntar tras ganar en 2015 el Tiny Desk Contest de la NPR (radio pública estadounidense), un concurso para descubrir talentos desconocidos sin contrato discográfico; la emisora lo escogió vencedor entre casi siete mil aspirantes. Para participar envió un vídeo con él y su grupo interpretando en un ascensor de carga de Oakland su canción «Lost In A Crowd».

Se trata de un músico sutil y sofisticado, pero dispuesto asimismo a poner la quinta marcha a su «slide». Hijo de una familia de quince hijos de la Bay Area californiana, firmó en los años noventa un contrato con Interscope Records, historia que acabó en agua de borrajas. La de ahora va en serio y ya ha cruzado el Atlántico. Por ejemplo, en el irlandés Pure M se escribió de su primer single, «Working Poor»: «¿Alguna vez te preguntaste cómo sónarían Robert Johnson o Lead Belly en el siglo XXI? Por supuesto que sí. Escucha esto. El blues clásico del Delta suena renacido por este artista, retorcido con poderoso y contemporáneo soul y funk. Maldita sea, es excitante y sexy». Poco después llegaron más reseñas mayestáticas, como la del británico «Classic Rock Magazine»: «Una gran obra de deslumbrante amplitud y originalidad, que proclama un talento que brilla con luz cegadora en la oscuridad post-Prince». Y a partir de ahí, un no parar. Hasta Greil Marcus, tal vez el periodista musical más prestigioso de las últimas décadas, ha sido seducido por su música. «Igual que el disco de debut de Led Zeppelin, el de Negrito es demasiado sobrecogedor y tenso para quedarse en el canal del blues, aunque es improbable que se desvíe hacia donde están los hobbits. Pero él va a algún sitio, de eso no hay duda».

¿Ha estado tocando ya en España?

Esta será la cuarta vez. Estuve en un festival llamado Sueños de Libertad, también en Barcelona y Madrid en pequeñas salas. Esas ciudades son como la noche y el día, muy diferentes ¡jajaja!. Ahora es el momento de volver para asaltar salas más grandes. Quiero tocar para más gente.

¿Cuánto le ha ayudado el Grammy a darse a conocer fuera de Estados Unidos?

Muchísimo, también cuando gané el premio de la NPR. Cuando gané el premio Grammy me dije a mí mismo que lo merecía, que era lo suficientemente bueno. Pero también me sorprendí muchísimo, claro. Lo mejor fue que lo gané con un disco que grabé por mis propios medios, así que creo que fue algo bueno para la música. Espero poder ser algo más que un artista, quiero contribuir a que la música recupere algo de su esencia al margen de la industria. Mi responsabilidad es darle a la música algo de vuelta, porque ella me ha dado muchísimo.

¿Cómo fue el proceso creativo de su último disco?

El disco reflejar el tiempo, el momento en que fue hecho. Está habiendo muchos cambios en Estados Unidos, y los artistas debemos estar ahí para reflejarlos. Escribir las letras fue difícil, no es un tema sencillo. Donald Trump me ha dado muchísimo material sobre el que escribir. Es un maná para los artistas, ¡jajaja!

¿Cuál cree que es el principal atractivo de la música que hace para la gente joven?

Los sonidos de la música negra de raíz han dado forma a toda la música popular del siglo XX y XXI. El blues, el soul, el house, el rock'n'roll, hip-hop, tienen raíces negras. La música negra lo ha influenciado todo durante los últimos cien años, desde el ragtime. Esa música vino de algo muy oscuro y doloroso, pero se conviritó en algo bello y poderoso.

¿Qué le motivó para hacer música por primera vez?

Cuando me apasioné por la música, lo siguiente que sentí fue que necesitaba poder difundir la palabra de mis maestros. La mejor forma de hacerlo era creando mi propia música, para que la gente me preguntara quiénes son mis influencias, y así poder hablar de mis héroes.