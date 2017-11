Música La banda nacida de la unión de Toundra y Niño de Elche cierra la gira de presentación de «Para quienes aún viven»

Suya ha sido una de las sinergias más atractivas y rompedoras del panorama musical nacional de los últimos años. Materializada en el álbum «Para quienes aún viven», basado en textos del libro «La marcha de 150.000.000» de Enrique Falcón, esta unión de fuerzas ha ofrecido una docena de conciertos en los que el público ha podido disfrutar de la contundencia y precisión de Toundra y la revolucionaria aproximación al flamenco de Niño de Elche, todo bien junto y revuelto. Lo que han hecho juntos ha trascendido sus propias expectativas, así que quizá, sólo quizá, en el futuro tengamos nuevas noticias de Exquirla.

Ya sólo les quedan tres conciertos, en Madrid (dentro del ciclo Escenario Eslava en Joy Directo) Barcelona y Valencia.

(Esteban, guitarra) Sí, es la despedida. Es como KISS en el '97, que luego se juntaron al año (risas). Es un final de gira, pero esto es un proyecto paralelo de dos, y será intermitente. Lo apagaremos o lo encenderemos, pero ahora toca apagarlo. No es una despedida y cierre, siempre hemos disco que queremos hacer otro disco. Todos estamos muy contentos, pero no se puede asegurar cien por cien. Si la gente tiene ganas, habrá más. Quizá toquemos una dos veces al año, e iremos viendo si nos vienen ideas nuevas.

¿Han llegado más lejos de lo que creían?

Niño de Elche trasciende lo musical, nosotros no porque somos un grupo instrumental. Él viene del flamenco, pero se ha colado en el mundo del arte contemporáneo, en el rock, el kraut, la electrónica... Eso ha hecho que trascienda, y juntar nuestros dos mundos ha hecho que la suma sea más que dos más dos. En este caso, uno más uno ha sido cinco. Nosotros creamos Exquirla sin presión. En Toundra, por ejemplo, sí tenemos la presión de la autoexigencia. Pero Exquirla era algo nuevo, y compusimos el disco muy rápido y sin ningún tipo de presión. No sé si hemos superado expectativas... No esperábamos repercusión por eso, porque no las teníamos.

Contaban hace tiempo que era muy emocionante tocar con Niño de Elche. ¿Se han acostumbrado a actuar con él, o esa emoción inicial sigue intacta?

Las primeras veces marcan mucho, pero también hay que recordar que, como en el sexo, las primeras veces pueden ser un desastre. El disco que hemos hecho es muy emocionante a nivel lírico, y con todo esto que está pasando ahora con todo mundo sacando sus banderas, decir en una canción que te cagas en las banderas y en todo lo que nos separa a los seres humanos, emociona un montón.

¿Las canciones se han transformado en el directo?

Niño de Elche es un artista que tiende mucho a la experimentación. Nosotros, aunque lo parezca, no. Somos un grupo de rock, y evidentemente no tocamos igual las canciones del disco, pero no hemos tenido tiempo para desarrollar eso más. Niño me decía que le apetecía mucho tener una banda de rock, y eso es lo que le hemos aportado nosotros.

¿Qué papel ha jugado Toundra en la escena independiente actual, en cuanto a remover un poco las conciencias?

En mi persona es inherente reivindicar cosas, y en Toundra también. Cuando montamos Exquirla, una de las cosas que le dijimos a Niño de Elche fue que nos atrajo mucho su carácter reivindicativo, y que queríamos poner letra a nuestras ideas. Creo que está muy bien que nos hayamos colado en unos escenarios y en una actualidad musical que son apolíticos. Está muy bien agitar un poco entre tanto esnobismo y tanto nihilismo estético sin contenido.

Habéis descubierto el libro «La marcha de 150.000.000» de Enrique Falcón a mucha gente, imagino.

A mí mismo. A Falcón todavía no le conocemos mucho, vino una vez a Madrid y estaremos con él en Valencia. Cuando nosotros sacamos el disco, su editor reeditó el libro, que llevaba muchos años sin reeditarse, y la verdad es que nos han dicho que le van muy bien las ventas. Así que sí debemos haber ayudado a darlo a conocer, y me alegro mucho porque su libro es necesario. Muestra realidades, movimientos que están por debajo de la tierra, y está bien arrojar un poco de luz sobre ellos.

Exquirla en Joy Eslava, miércoles 16 de noviembre a las 21h. Entradas a 20 euros.