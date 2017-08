El escapismo de Houdini llega a la Gran Vía

El Mago Sun, Premio Nacional de Magia, presenta «Magic Espectacular», un show al más puro estilo Las Vegas donde la magia tradicional se transforma dando un giro sorprendente que mantendrá en vilo al espectador durante hora y media. Escapes extremos, levitaciones o desapariciones son algunos de los momentos que se podrán vivir en este espectáculo hasta llegar al número estrella de la actuación, uno de los más peligrosos y emocionantes que nunca se han visto sobre un escenario en directo, y que muy pocos magos se atreven a afrontar. El propio Mago Sun nos habla sobre esta gran obra que llega al Teatro de la Luz Philips Gran Vía, en la que se traza un emocionante repaso a las ilusiones de los grandes magos de la historia: desde Houdini a Copperfield; desde Harry Blackstone hasta Juan Tamariz.

¿Cómo ha elaborado este nuevo espectáculo y cuánto tiempo le ha llevado desarrollarlo?

Para crear «Magic Spectacular» nos hemos inspirado en los grandes espectáculos de magia de Las Vegas, que suelen deslumbrar con sus efectos de apariciones, desapariciones, levitaciones... La falta de este tipo de espectáculos de «magia a lo grande» en nuestro país, debido a la complejidad de los medios técnicos y personal que se requiere, motivó que me pusiera a trabajar para desarrollar uno que reuniera esas características. Algunos números, como el de escapismo en el tanque de agua, he tardado hasta tres años en prepararlo. Son muchas las personas que han hecho posible este proyecto, profesionales de diversos rincones del planeta que han aportado sus conocimientos y talento para dar forma a un espectáculo grandioso a todos los niveles. Somos un gran equipo (directores de escena, bailarines, constructores, técnicos de luz y sonido, asesores de magia y efectos especiales, coreógrafos...). Hay que investigar y profundizar en la historia de la magia, innovar, probar y ensayar juegos, adaptarlos a los distintos espacios escénicos, trasladar y montar todo el equipo en cada teatro (llevamos dos camiones repletos de material y aparatos de gran volumen). «Magic Spectacular» es un trabajo de muchos años, con el que buscamos sintetizar el concepto de «magia a lo grande». Hemos intentado hacer realidad lo imposible con originalidad, materializar sueños fascinantes. Después de más de 15 años de carrera como mago creo haber alcanzado un punto de madurez artística idóneo para poner en marcha un proyecto de esta envergadura. Aunque lo importante es que, a pesar de todo el tiempo invertido y la larga trayectoria profesional, todavía me siento como un niño al que le queda mucha vida por delante para seguir evolucionando.

¿Tiene un hilo argumental o se compone de actos muy diferenciados? ¿Qué es lo más sorprendente e innovador que veremos?

El hilo conductor de «Magic Spectacular» es el asombro en sí mismo: la propia magia crea una atmosfera de ilusión que guiará al público. «Magic Spectacular» es un recorrido por la magia y los grandes magos de la historia, desde Houdini hasta Copperfield, y desde Blackstone hasta Juan Tamariz. También es, en definitiva, un pequeño resumen de mi vida, en el que comparto con el público la primera sensación que experimenté al hacer magia, cuando descubrí a los grandes maestros. Nuestra intención es que todo el espectáculo sea sorprendente e innovador, para lo que hemos incorporado los efectos de magia más avanzados, introducido modernas técnicas de iluminación y desarrollado tecnología de última generación para crear una atmósfera totalmente fantástica. Todos los números que se podrán ver en «Magic Spectacular» son fascinantes. Aunque el reto más impresionante será, sin lugar a dudas, la fuga del tanque de agua con el que cierro el espectáculo: dispondré apenas de tres minutos para escapar de un tanque con más de 500 litros de agua, atado y encerrado.

¿Qué papel juega el público en el show?

En este espectáculo participa mucha gente. El público desempeña un papel protagonista. Aparte de implicarle indirectamente de las diferentes historias que contaremos, también participará directamente en algunos números. Hemos creado momentos para todos los públicos: los más pequeños disfrutarán de efectos diseñados especialmente para ellos, mientras que los adultos tendrán la posibilidad de vivir sensaciones únicas: habrá quien pueda, incluso, volar por el escenario. El objetivo es lograr que todos se ilusionen, que los más pequeños disfruten de una experiencia que recordarán muchos años, y que los adultos se sientan, simplemente, niños por un rato, que vuelvan a creer en la magia.

¿Cómo ve la escena de magia en nuestro país actualmente? ¿Qué quiere aportar usted para darle frescura?

La magia está de moda, claramente en auge. Existe una corriente de magos muy jóvenes que están aportando una visión extraordinariamente novedosa y diferente a la magia, algo que considero muy positivo y beneficioso para todos los que nos dedicamos a esto. Nosotros, por nuestra parte, buscamos aportar un estilo peculiar en un tipo de magia muy poco visto en nuestro país. Lo complejo y poco habitual que resulta en España trabajar con grandes aparatos y efectos de gran envergadura ha desarrollado en mí una forma muy personal de concebir la magia, lo que se traduce en un estilo particular de presentar, comunicarme con el público y poner en práctica los números de cada espectáculo.

Santiago Segura dice que su espectáculo parece «made in Las Vegas»... ¿Tiene a nivel visual un estilo muy americano? ¿Es un show muy internacional o tiene guiños al público español?

Segura, al igual que muchos críticos teatrales, ven en mi trabajo el brillo y la energía de la magia que se aprecia en Las Vegas. Aunque todos tenemos idealizada la imagen de espectáculo típicamente americano. Es cierto que hemos querido traer a nuestro país este tipo de grandes espectáculos de magia que se pueden ver, sobre todo, en Las Vegas. No cabe duda de que la grandiosidad del montaje escénico llamará mucho la atención, con una fuerza visual inusitada, lo que permite que nos diferenciemos del resto de espectáculos. Pero eso lo complementamos con el contacto con el público, algo típico de la tradición teatral de nuestra cultura, lo que supone humanizar «Magic Spectacular» y acercar el espectáculo a los espectadores, a los que hago partícipes en todo momento.

Ruth Lorenzo argumenta que no le gusta la magia, pero que en tus manos es «brutal». Llama la atención la primera parte de la frase. ¿Por qué cree que hay gente a la que no le gusta la magia?

La magia, a simple vista, nos descoloca, pues normalmente nos deja sin capacidad de entender lo que estamos viendo. Esa sensación de no poder controlar los sentidos y entrar en un mundo de ilusión provoca desconfianza en mucha gente, pues hace que se sientan indefensos. Sin embargo, Lorenzo estuvo a escasos metros, en directo, cuando realicé el número de escapismo del tanque de agua para el programa de televisión Insuperables, algo que probablemente nunca había experimentado antes. Aquella vivencia en primera persona le debió impresionar mucho para describirla como «brutal».

¿Cuándo empezó en el mundo de la magia y qué le llevó hasta él?

En mi ciudad natal se realizaba un festival de magia internacional al que venían artistas de todas partes del mundo. Con ocho años asistí al espectáculo de un mago francés que hizo desaparecer a una persona. Aquella experiencia me produjo un impacto enorme, hasta el punto de querer dedicarme a ello. Tuve la fortuna de aprender rápido de la mano de excelentes maestros, ya que cada año pasaban por la ciudad los mejores magos. Pronto fui consciente de que en este oficio se debe ser extraordinariamente observador, detallista y meticuloso. También es imprescindible tener dedicación constante, ilusión y ganas de trabajar a diario. Por otro lado, reconozco que me fascina ver al público tan sorprendido como lo estaba yo cuando vi magia por vez primera, algo que me empuja a dedicar todo mi esfuerzo y capacidades a esta profesión.

¿Quiénes fueron sus guías espirituales en su aprendizaje?

De Harry Houdini aprendí sobre retos inverosímiles y arriesgados, mientras que de David Copperfield me quedo con su elegancia y espectacularidad. Pero desde el principio comprendí, gracias a los compañeros, que la magia está básicamente en los libros, y que los buenos magos están en los corazones de la gente que se apasiona con lo imposible.

¿Qué es lo más complicado de sumergirse en el universo Houdini?

Existen miles de leyendas y de datos fascinantes sobre la vida de este personaje histórico, pero sus hazañas apenas están respaldadas por testimonios veraces. Quedan, por tanto, infinidad de misterios por descubrir respecto a su trabajo, lo que supone para mí una fuente de inspiración interminable. De Houdini he aprendido que un fallo puede traer consecuencias desastrosas. Es vital aprender de los errores. He realizado tres de sus números más arriesgados y en dos ocasiones he sufrido algún tipo de percance, así que es fundamental mostrar el máximo respeto cuando se trata de números que entrañan un riesgo y tener siempre preparado un plan alternativo. Son muy pocos los magos que se han atrevido a llevar a escena los retos que planteó Houdini. El público que acuda a «Magic Spectacular» será testigo de algunos de ellos.

¿Cuál sería su mayor reto en el mundo de la magia? ¿Hay algún logro que le obsesione conseguir algún día?

¡Nos quedan muchos retos por superar! Aunque mi mayor desafío a corto plazo es perfilar mi imagen como mago y difundir mi forma de concebir un espectáculo de magia. Ser diferente es hoy un reto, evitar las comparaciones, que te consideren original y que te valoren por tu técnica escénica. El objetivo es que los espectadores sepan quién es Mago Sun y reconozcan su estilo.

¿Qué opina de los magos más televisivos, tipo Dynamo?

Son profesionales que aportan una visión moderna y actual sobre la magia, que permiten vislumbrar cómo evoluciona la magia y se adapta a los nuevos tiempos.

¿Qué tal fue su experiencia televisiva en el programa «Insuperables?

Fue un momento muy positivo para mi carrera, que me sirvió para darme a conocer al gran público y mostrar el tipo de «magia a lo grande» al que me dedico. Fue un excelente pistoletazo de salida como profesional. Después de pasar por la televisión empezamos a notar que cada día acudía más gente al teatro y que nos empezaban a llamar de más lugares.

¿Cuáles son sus próximos proyectos?

Seguir buscando el imposible, el asombro del público, la fascinación, la belleza de la escena... y seguir llenando salas. Houdini es un filón y, curiosamente, nos seguimos llevando sorpresas con las reacciones del público cuando llevamos a escena sus hazañas. Ya tenemos material listo para presentar en próximos espectáculos... Aunque «Magic Spectacular» va a dar mucho que hablar. Tenemos mucho camino por delante, con varias plazas fuera de Madrid confirmadas.

«Magic Spectacular» podrá verse del 16 de agosto al 3 de septiembre de 2017 en el Teatro de la luz Philips Gran Vía todos los días a las 19.30h. Las entradas pueden adquirirse desde 18 euros en taquillas del teatro y puntos habituales.