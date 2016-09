You am I: «Nos encanta comprar música en Escridiscos»

Formada en 1989, esta banda de Sydney alcanzó el éxito masivo en la década de los 90 y desde entonces permanece aupada como una de las más populares de Australia. Cuentan con una decena de álbumes, el último de ellos, «Porridge & Hotsauce». «El disco ha sido recibido muy bien», celebra su líder Tim Rogers. «Fue muy divertido grabarlo, y contiene algunas de las mejores canciones que hemos hecho jamás en You am I. Fuimos a Nueva York con nuestros amigos de Daptone Records , y lo grabamos con nuestro colega Wayne en el estudio House of Soul. Lo pasamos genial allí. Después llevamos el disco de vuelta a Australia y le dimos varias vueltas de tuerca con nuestro productor John Castle».

Veteranos de la carretera, los miembros de You am I saben «cómo pasarlo bien de gira», asegura Rogers entre risas. «Por ejemplo, antes de empezar esta gira española tuvimos que tomarnos tres días libres, ¡sólo para asegurarnos de que estaríamos bien descansados y preparados para patear culos durante y después de los shows!».

Ellos ya conocen Madrid, «una ciudad que amamos», dice Rogers. «Nos encantan los restaurantes Sidre, y comprar discos de vinilo de Los Brincos en Escridiscos. ¡Es una ciudad sensacional!». Por eso, de su concierto madrileño se puede esperar «un show sudoroso, entregado, ruidoso, rocanrolero, con alcohol, risas y todo lo que nos dejen hacer, hasta que nos obliguen a parar, ¡jajaja!».

El concierto tendrá lugar el domingo 18 de septiembre en Moby Dick, a partir de las 21h. Entradas a 18 euros anticipada, 23 en puerta.