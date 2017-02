Â«Disney on ice-FrozenÂ»: sueÃ±os de nieve y hielo

Tras una exitosa gira mundial, «Disney On Ice- Frozen» llega a la capital para maravillar a los fans de la película de Disney del 1 al 5 de marzo con un espectáculo (entradas entre 15 y 40 euros) para toda la familia, en el que la magia y el patinaje se funden con el reino de Arendelle como telón de fondo.

En el Palacio de Deportes sonarán canciones como «¡Suéltalo!», «Hazme un muñeco de nieve», «Por primera vez en años», «La puerta hacia el amor» o «Una aventura congelante», encadenadas milimétricamente para emocionar al espectador. Y es que como asegura Patty Vincent, directora del espectáculo, «los sentimientos son el motor» de este ambicioso montaje. «Queremos que el público viva una experiencia inolvidable, crear recuerdos que se queden grabados para siempre», asegura.

Para lograrlo, estudia al público de cada ciudad para ver cómo reacciona ante lo que ve y escucha. «Queremos que todo el mundo disfrute y que vuelvan a ser niños. Me gusta trabajar así, desde los ojos de un niño», comenta Vincent. Tal y como explica la directora, el show permite, durante 90 minutos, trasladarnos «a un nuevo mundo lleno de fantasía y color».

Uno de los patinadores que participa en «Disney On Ice- Frozen» es Mario Castro, que ha trabajdo con Disney on Ice desde 1994 y ha viajada por 79 países con ocho producciones diferentes. «Esta obra me da la oportunidad de trabajar con arte», asegura el artista, que nos cuenta cómo se preparará cada show en Madrid. «Cada semana tenemos clases de patinaje en hielo y ensayos con nuestro director Gig Siruno. Llego temprano cuando tenemos función y calentamos con clases de yoga, danza y algo de gimnasia aeróbica».

La historia

El espectáculo cuenta la historia de Anna y Elsa, dos hermanas inseparables que tienen una infancia muy feliz hasta que Elsa, la mayor, descubre que tiene un extraño poder sobrenatural: sus manos son capaces de congelar objetos y hacer nevar. Es entonces cuando una noche, ante el aburrimiento de la más pequeña, Anna, salen a jugar a uno de los salones, cuando de repente aparecen montañas de hielo y copos de nieve. Por error, un rayo de hielo hiere gravemente a Anna y solo un sabio troll podrá revivirla.

Elsa, presa del miedo, decide alejarse de su hermana por temor a volver a herirla. Los años van pasando y las hermanas crecen separadas hasta que Elsa se convierte en la reina heredera del mágico reino de Arendelle. Aunque parece que la vida de Elsa vuelve a la normalidad tras el nombramiento, otro grave accidente deja al reino inmerso en un gélido invierno, por lo que Elsa decide volverse a aislar. Anna, que no acepta estar separada de su hermana y que quiere recuperarla, toma la decisión de ir a buscarla pese a las adversidades. El amor entre de las dos hermanas convierte a «Frozen: el reino del hielo» en una de las historias más cautivadoras de Disney.

Por si no fuera suficiente con la magia de la película «Frozen: el reino del hielo», las funciones de «Disney On Ice- Frozen» tienen un colofón final muy especial: durante los últimos minutos de cada espectáculo también aparecen sobre el escenario algunos de los personajes más queridos de la factoría Disney, como el simpático Nemo, la presumida Minnie Mouse o el alegre Pato Donald.