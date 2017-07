Cumpleaños tecno en el Teatro Real

No se lo ha montado nada mal Neil Tennant, cantante y mitad de Pet Shop Boys, para celebrar la fiesta de su 63 cumpleaños. Ayer organizó una «rave» con su banda en un lugar sacrosanto como el Teatro Real, nada menos, junto a más de mil selectos «invitados» (las entradas podían llegar a costar casi 200 euros...) a los que puso a bailar de lo lindo. Por momentos, el emblemático lugar parecía una discoteca en pleno subidón. Tennant iba vestido de manera extravagante, como mandan los cánones del tecno-pop: llevaba un elegante traje, con un ribete de brillantina, y un casco futurista. Más tarde se pondría una bomber de color papel albal, lo que a buen seguro haría las delicias de Mario Vaquerizo, fan confeso del grupo británico, que exige que los artistas ofrezcan cierta distinción (no pueden ir como si fuesen a un trabajo gris, vaya, no pueden ir de «grunjes»). En lugar del cumpleaños feliz sonó, para empezar, «Inner Sanctum», lo que viene a ser «tecnaco» en su rigurosa expresión. Encomiable espíritu del sexagenario Tennant, sí señor.

El concierto fue un enorme divertimento, porque los británicos son una máquina muy bien engrasada. Un rodillo de «gustera», pura eficacia en cuanto a enardecimiento de las masas. Y se habla poco de las constricciones del tecno-pop, como parece sensato dado la sombría realidad que nos rodea. Vestidos raros, florituras glaciales, estatismo, inexpresión colorista y la distancia epidérmica propias de un género industrial que, en cualquier caso, Los Chicos de la Tienda de Animales han sabido aprovechar para elevarse y conseguir algo de piel, que diría Floriano, en sus bailongos himnos. Hasta la tercera canción, Tennant no desveló que cumplía años, y lo hizo de manera sobria y como preámbulo para iniciar «The pop kids», uno de sus temas míticos y que utilizarían también para cerrar el concierto. En general, sonaron estupendos en un lugar, eso sí, con una acústica privilegiada. Poco se les puede achacar más allá de algún soniquete que se echara en falta o que sonara bajo. Junto a tres androides más, aunque ya sin casco marciano en la cabeza, Tennant y Lowe, la otra mitad del grupo, acometieron uno de los clásicos de la banda, «New York city boys», popularísimo hit con estribillo pegajoso y base trotona. La fiesta seguía como empezó, por todo lo alto. Aunque el teclista Lowe se mantuvo impertérrito las dos horas que duró el concierto en el metro cuadrado al lado de sus sintetizadores.

Hagamos memoria, ya que hay efeméride de por medio. El cumpleañero Tennant nació tal día como ayer hace 63 años en North Sields (Inglaterra), en el seno de una familia católica. Estudió en el mismo cole que Sting, que, colateralmente, participó en el germen de Pet Shop Boys. Y es que Tennant antes de dandy tecno era periodista musical. Y en una ocasión fue a entrevistar al exlíder de Police a Nueva York, donde conoció a un productor que se comprometió a grabar sus criaturas. Esa primera maqueta que grabó contenía «West End Girls», que en el concierto sonó preciosa con esos coros gregorianos de ultratumba y el repiqueteo percusivo sobre los que se impone la aguda voz de Tennant. «Esta es su obra maestra», se oyó en el teatro. Y es que el otrora entrevistador seguramente ahora esté cansado de dar entrevistas. Porque, a veces, los sueños se hacen tecno-realidad.

«It’s a sin», «Left to my own devices» con sus tecladillos «bakalas», la versión de los Village People «Go West» y tantos otros singles fueron enajenando al personal asistente que bailaba sin descanso. La retahíla de hits de los Pet Shop Boys no es cualquier cosa, eso ya se sabe.

Y lo que se vivió ayer en el Teatro Real era de esperar. ¿Fue el mejor sitio para hacer algo así? Seguramente no, porque las butacas sobraron de principio a fin. Además, no se podía uno deshinibir en barra alguna. Sin embargo, observar las tres alturas de un recinto tan carismático y lujoso repletos de gente contoneándose fue digno de verse.