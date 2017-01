Los conciertos que no te puedes perder este aÃ±o en Madrid

La capital no pierde fuelle como escala fundamental en las giras de las estrellas de la música, y este año acogerá un buen puñado de conciertos multitudinarios de muy diferentes estilos. Por los pabellones más grandes de la ciudad desfilarán nombres de moda como Bruno Mars y bandas de leyenda como Aerosmith, pero a juzgar por el éxito de taquilla registrado hasta ahora, son los artistas nacionales los que más expectación están creando.

Al margen de Bruno Mars (3 de abril en el Wizink Center, antiguo Palacio de los Deportes), que vio cómo se agotaban las entradas de sus dos conciertos en España en menos de dos horas, los únicos «sold outs» («no hay entradas») vertiginosos que se han producido hasta ahora son los de Melendi, Bisbal y Sabina, que han tenido que ampliar a dos noches su comparecencia en Madrid.

Las entradas para el concierto del asturiano Melendi el 19 de mayo en el Wizink Center se han agotado con cinco meses de antelación, y ya ha anuncia una segunda fecha el 20 de mayo (desde 32 euros). Ambas citas servirán para presentar su esperado nuevo trabajo, «Quítate las gafas»; con el que está logrando un imparable éxito de ventas.

Aún más rápido (en cuestión de horas) se agotaron las del concierto que dará el 21 de junio el veteranísimo Joaquín Sabina, que también repetirá al día siguiente (desde 38 euros) para presentar su decimoctavo álbum de estudio, «Lo niego todo», en el que ha contado con la colaboración del ex Pereza Leiva en la producción.

Del Real al Wizink Center

El segundo bolo madrileño de David Bisbal en 2017 está más justificado, ya que el primero se celebrará en un recinto con menos aforo, el Teatro Real. Así, los que no hayan conseguido hacerse con una localidad tendrán otra oportunidad de disfrutar con los hits del almeriense el 30 de septiembre en el Wizink Center (desde 34,50 euros).

Los fans del rock al estilo vieja escuela tienen un año de lo más emocionante por delante.Primero recibirán nada menos que a «la última gran banda de rock sobre la Tierra», los míticos Guns’N’Roses, que llegan después de la esperada reunión de Axl Rose con sus compañeros Slash y Duff McKagan, tras su polémico escarceo como vocalista de AC/DC. Será el domingo 4 de junio en el estadio Vicente Calderón, en uno de los últimos grandes conciertos que acogerá la casa del Atlético de Madrid, y ya no queda ni una sola entrada a no ser que se acuda a la reventa, donde están alcanzando precios de 170 euros para arriba.

A pesar de que se trata de su gira de despedida, los legendarios Aerosmith, no han generado el mismo entusiasmo (probablemente por el precio del ticket, no inferior a 80 euros) y todavía quedan entradas para su actuación del 29 de junio en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas.

Este mes de enero, la actividad en el Wizink Center será frenética: Antonio José el día 14 (ya sin entradas), Sum41 el 18 (30 euros), Sabaton el 21 (35 euros), Biffy Clyro el 26 (30 euros) y el gran Charles Aznavour el 31 (55 euros). En febrero pasarán por allí Bastille, The 1975, Izal y también Isabel Pantoja, y en marzo harán lo propio Taburete, Korn, Juan Magán con Gente de Zona y Rulo y la Contrabanda. En abril, además de Bruno Mars el Palacio de Deportes recibirá al dúo Gemeliers, a Placebo en la celebración de su vigésimo aniversario, a la girl-band Sweet California y al colombiano Carlos Vives, entre otros, y más adelante llegarán Manuel Carrasco, Deep Purple, Carlos Rivera o el rapero Kase O.

De festival

La capital será sede de varios festivales este año, con mención especial para el Mad Cool, que en su segunda edición va a tirar la casa por la ventana con un espectacular cartel liderado por Green Day, Foo Fighters y Kings of Leon. Será los días 6, 7 y 8 de julio repitiendo emplazamiento en las instalaciones de La Caja Mágica, y los abonos ya están a la venta a un precio de 145 euros.

Los madrileños amantes del metal también están de enhorabuena este 2017, pues la ciudad vuelve a alojar un festival dedicado al género el fin de semana del 22, 23 y 24 de junio, también en La Caja Mágica. La cita se llama Download Festival (se trata de una franquicia de un conocido macroconcierto británico) y reunirá a bandas como Linkin Park, System of a Down, Prophets of Rage, The Cult, Opeth o NOFX, a un precio de 145 euros el abono y 65 euros la entrada de día.

La música de baile más desenfadada de los 90 sonará a todas horas en otra de las citas festivaleras del año en Madrid: Love The 90’S Festival. Será el el 13 de mayo en el Wizink Center, y reunirá a artistas emblemáticos de la década como Ace of Base, 2Unlimited, Snap!, Technotronic o Whitfield, al muy asequible precio de 30 euros.

Durante 2017 habrá muchos otros recitales menos multitudinarios pero igualmente atractivos, como el del británico Paul Carrack el 27 de abril en el Teatro Nuevo Apolo (desde 25 euros), o el del madrileño Depedro en la Riviera el próximo 14 de enero (desde 15 euros). La escena independiente también ofrecerá citas de lo más sugerente, como la de The New Raemon & McEnroe el 27 de enero en Joy Eslava (desde 17 euros) o la de The Divine Comedy, el 7 de febrero en el Teatro Nuevo Apolo (35 euros).