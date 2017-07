La segunda edición del festival Mad Cool arranca este jueves 6 de julio con las actuaciones de los grupos Foo Fighters, Foals y Belle & Sebastian, entre otros, que abrirán la primera de las tres jornadas de música que tendrán lugar en la Caja Mágica de Madrid.

A estos grupos se suman Kurt Vile & The Violators, The Lumineers, Warpaint, Jagwar Ma, George Ezra, Quique González, Catfish and the Bottlemen, Neuman o WAS, protagonistas del primero de los tres días de festival, para el que los abonos y las entradas de día están agotados.

Mad Cool Madrid 2017 Caja Mágica

La jornada del viernes 7 de julio será el turno de Green Day, Alt-J, Ryan Adams, Rancid, Kodaline, Slowdive, Spoon, Cage the Elephant, Kiasmos, Benjamin Booker, Sexy Zebras, Viva Suecia y Peter Bjorn and John, entre otros.

Por último, el sábado día 8 cerrarán el festival Wilco, Kings of Leon, M.I.A., Foster the People, Manic Street Preachers, Dinosaur Jr., Moderat, Belako, Fuel Fandango, Savages, Depedro y Ganges, entre otros.

Unas 45.000 personas al día

En total serán más de 60 artistas de primera línea internacional. Las bandas actuarán en directo en cinco escenarios instalados en el recinto situado en el barrio de San Fermín. La previsión es que cada día disfruten de los conciertos 45.000 personas.

Además de disfrutar de formaciones del rock míticas y otras emergentes, el público podrá acercarse a otras expresiones artísticas. En uno de los espacios de la Caja Mágica podrá verse una exposición de 30 fotografías y 20 pinturas que han participado en un concurso en el que se destaca la innovación, la calidad y el diseño de los trabajos presentados. El objetivo es que el festival sea una celebración cultural que va más allá de la música.

En su primer año de vida, Mad Cool Festival ha sido reconocido por los European Festival Awards (con una nominación en la categoría de Best New Festival) y en los Iberian Festival Awards en todas las categorías a las que concurría: mejor festival de gran formato, mejor line-up, mejor festival nuevo, mejor infraestructura y mejor actuación internacional (Neil Young). Además, ha sido incluido en el top 10 de festivales que tienen lugar este verano en todo el mundo, según la revista online Cosequence Of Sound.