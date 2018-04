Música ELE: «Componiendo de noche me siento más cómoda, más sincera» La artista madrileña presenta su nuevo disco «What Night Hides» en el Teatro Nuevo Apolo

NACHO SERRANO

@REVISTA_HRB Actualizado: 09/04/2018 08:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Su sorprendente debut discográfico «Summer Rain» (Arcadia Music, 2014) trajo consigo un gran éxito de crítica y público que a su vez derivó en una gira homónima por más de 75 teatros de toda España incluyendo una ovacionada participación en el festival SXSW de Austin (Texas) en 2016. El pasado viernes fue la fecha elegida para lanzar su segundo trabajo bajo el título «What Night Hides», grabado en el mítico Estudio 2 de Abbey Road (Londres) y de nuevo con Pablo Cebrián a cargo de la producción.

¿Cómo ha sido la grabación de tu nuevo disco en Abbey Road? ¿Eres muy mitómana?

Algo muy especial para nosotros; no soy mitómana pero es uno de los estudios más emblemáticos del mundo, con un sonido increíble, y grabar allí durante una semana, poder disfrutar de su historia y hacerlo en vivo ha sido un sueño.

¿Cómo describirías tu apuesta sonora para este nuevo trabajo? ¿Qué crees que será lo que más nos sorprenda de él?

Libre. Hemos hecho lo que nos ha apetecido, sin pretensiones, sólo querer disfrutar de cada canción. No nos hemos puesto ningún límite, ni a nivel sonoro ni estilístico; la esencia de mi manera de componer y estilo siguen estando; pero si tuviera que destacar algo diría que quizás hay más madurez en cada composición. Tiene una energía diferente, creo que va sorprendiendo a lo largo del album, ya no sólo por lo que hablaba antes del estilo y el sonido, sino también por un tema narrativo, pequeñas historias que pasan entre medias y que forman un gran todo.

¿Por qué crees que te ha quedado un álbum tan nocturno?

Soy muy búho, me activo pasadas la medianoche. Los doce temas que componen «What night hides», si bien podían haber surgido en mi cabeza a lo largo del día, terminaban por tomar forma y hacerse reales por la noche. No sabría explicarte bien el porqué. Me siento más cómoda, más sincera. No hay límites.

¿Cómo será la puesta en escena de tu concierto en el Teatro Nuevo Apolo?

Contaremos con un sexteto de cuerdas y vientos, así como un director de orquesta que vendrá desde Canarias, quien ya dirigió los arreglos en Abbey Road. Este segundo album es bastante cinemático, donde la orquesta juega un papel muy importante y queríamos destacarlo en el concierto de presentación, en el Teatro Nuevo Apolo el 12 de abril. También habrá alguna sorpresa más pero eso prefiero dejarlo como eso, una sorpresa.

¿Qué importancia le das a lo visual? Ahora hay que cuidar mucho ese aspecto, ¿no?

Nosotros tenemos clarísimo la importancia de la parte visual en el show. Al final el objetivo es transmitir al público a través de todos los sentidos. Ya desde la gira anterior venimos cuidando toda la parte de luces y audiovisuales y con este disco queremos dar un paso más. Esperemos que la noche nos inspire. Para ello contaremos en el equipo con gente muy buena que se encargará de que, tanto el 12 de Abril como en el resto de gira, nuestras canciones brillen con luz propia.

¿Qué te parece el circuito de música en vivo actual? ¿Es suficientemente abierto y heterogéneo? ¿O las modas mandan?

Las modas existen pero no nos fijamos mucho en ellas, lo que está en boca de todos suele, tarde o temprano, pasar de estarlo. Hay que ser fiel a uno mismo, a lo que se hace y se siente como suyo, disfrutar de lo que venga. Nosotros venimos formando una pequeña familia musical que nos apoya y acompaña tanto en redes como en directo a la que estamos agradecidos y encantados de poder enseñarles lo que hacemos.

¿Qué reacciones ha provocado tu música fuera de España?

Con el primer disco nos llegó la sorpresa de participar en el festival más grande del mundo, el SWSF en Austín (Texas) con un recibimiento por parte del público espectacular. Más tarde, una película francesa de cine independiente titulada «Sky», con actores de primera línea, seleccionó uno de nuestros temas para su banda sonora. Este verano el equipo de Abbey Road se ha interesado mucho por nuestro proyecto, nos han transmitido un gran entusiasmo e incluso nos hicieron unas entrevistas para publicar en su web. Ojalá con este disco podamos llevar nuestra música fuera de España.

¿Cómo viviste el 8 de marzo? ¿En tu carrera musical has vivido alguna situación sexista?

Con orgullo. Nuestro día no es sólo el 8 de marzo sino todos los demás.

Te hemos visto en algunas colaboraciones últimamente (estuvo muy bien la de Nach, por ejemplo). ¿Tienes más proyectos en este campo?

Tuve el placer de colaborar con Andres Suarez en su último disco «Desde una ventana» y en el disco de Sidecars «Cuestión de gravedad». Con Nach hemos intercambiado un par de colaboraciones. En «Not Slaves», un single que saqué en 2016, Nach puso su maravillosa voz y poesía y, en su próximo disco que saldrá dentro de poco, seré yo la que colabore en un tema suyo. Es una suerte poder rodearme de gente con tanto talento y que quieran que forme parte de sus proyectos. Encantada de poner mi granito de arena.

Lugar: TEATRO NUEVO APOLO (Plaza Tirso de Molina 1. Madrid)

Fecha: jueves 12 de abril de 2018 – 20.30h

Entradas a la venta: desde 14, 50 euros. TAQUILLAS DEL TEATRO Y PUNTOS HABITUALES

Teatro Nuevo Apolo Plaza Tirso de Molina, 1