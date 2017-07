Capercaillie, folk celta para gourmets

El grupo Capercaillie lo componen algunos de los músicos celticos más admirados y respetados del mundo. La vocalista principal Karen Matheson –poseedora de una «garganta tocada por Dios», dijo el actor escocés Sean Connery- estáconsiderada como una de las más finas cantantes escocesas multilingüe, habiendo ampliado su estilo en una serie de discos en solitario y en colaboraciones de todo tipo desde 1996. Además de hacer conciertos como el Transatlantic Sessions con la dirección artística del Glasgow’s Celtic Connections Festival, Donald Shaw (acordeón, teclados) reputado productor y compositor, es conocido por la banda sonora de la exitosa serie de la BBC1, «Hébridas – Islas en el borde». Charlie McKerron, el viejo violinista de la banda de la costa este, también es reconocido por sus habilidades compositivas y proyectos paralelos, incluido su papel como violinista en el supergrupo Session A9. De procedencia irlandesa gaeltachd, el guitarrista Manus Lunny es el eje rítmico de la banda desde su grabación seminal «Sidewaulk», y a la vez que escribe y gira con la banda, dedica gran parte de su tiempo a proyectos colaborativos en su estudio de Donegal. El extraordinario flautista Michael McGoldrick, considerado por muchos como el sucesor hoy del icónico Matt Molloy, ha dedicado gran parte de los tres últimos años a recorrer el mundo como miembro de la banda de Mark Knopfler; y la sección rítmica -el bajista Ewen Vernal (ex Deacon Blue), el baterista Che Beresford y el percusionista David Robertson- encarna la síntesis perfecta de energía y sensibilidad en sus shows en vivo.

Prácticamente desde sus inicios, la agrupación ha liderado la vanguardia del renacer contemporáneo de la música tradicional escocesa. Tras ser descubiertos por primera vez en una sesión del Mull Music Festival en 1983, la joven banda tenía una semana para inventar un nombre, escogiendo Capercaillie -una rara y muy hermosa ave escocesa- para simbolizar la victoria en la lucha contra la extinción, con orgullosa referencia a su distintivo repertorio gaélico. Habiendo comenzado en las salas comunales de los Highland y en los circuitos de festivales (un bautismo de fuego para cualquier aspirante), comenzaron a generar mayor atención con su álbum de debut, «Cascade» (1984). Posteriormente, «Crosswinds» (1986), y «The Blood is Strong» (1988) -originalmente la banda sonora de una importante serie de Channel 4 sobre la historia de los gaels escoceses- ampliaron su reputación combinando fidelidad a las raíces más profundas de la tradición, con ritmos y texturas instrumentales adaptadas del pop y de la música de baile.

Después de su primera gira americana, cuando Lunny se unió a ellos, «Sidewaulk» (1989) marcó un nuevo avance con el desarrollo de la característicamente transcendental y potente voz de Matheson, los arreglos atmosféricos del teclado de Shaw y las cadencias asertivas de Lunny, además de la asociación melódica de Shaw y McKerron, que culminóen un contrato de cinco álbumes con Survival Records.

El debut de Capercaillie con dicho sello, «Delirium» (1991), supone la liberación definitiva a muchos niveles -estar con una gran empresa, presentar sus primeras canciones originales en inglés, e introduce la percusión en su sonido-, pero sobre todo por la canción «Coisich a Ruin», una brillante revisión de una canción de 400 años de antigüedad que pasó a convertirse en el primer éxito gaélico de los Top 40 del Reino Unido. Afortunadamente, incluso a lo largo de este periodo de mayor actividad de su carrera -que también vióla luz en 1995 en la película de Hollywood, Rob Roy- Capercaillie sigue fiel a su propio estilo con álbumes como «Secret People» (1993), «Beautiful Wasteland» (1997), «Live In Concert» (2002) y el doble disco retrospectivo «Grace and Pride» (2004), reflejando su compromiso con los estilos musicales populares del mundo, junto con la continua revisión del manantial gaélico. Además de sus prolíficas grabaciones, también realizan una gira por más de 40 países, pasando por festivales de todo el continente americano, Australia y Nueva Zelanda, Oriente Medio, África y la mayor parte de Europa.

Y aunque la profusión de otros proyectos y las responsabilidades familiares los han tenido últimamente apartados de la carretera, la reputación de Capercaillie como una de las bandas más grandes de música celta no ha hecho más que aumentar en los últimos años.

Ahora Capercaille vienen a presentarnos «At the heart of it all», el álbum del 30 aniversario de la banda, que revitaliza ese mismo tesoro musical de siglos de canciones folclóricas hébridas, enriquecidas por convincentes arreglos contemporáneos junto con una serie de invitados especiales que representan lo mejor de la floreciente escena musical escocesa. Las mismas canciones gaélicas, abarcando un espectro que va desde los escalofriantes lamentos y letras de amor a las vibrantes canciones rítmicas y la música vocal de baile, proceden del repertorio de la familia Matheson, grabaciones de campo en viejos cassetes, y de los amplios archivos recientemente digitalizados de la Escuela de Estudios Escoceses.

9 julio: MALAGA, FESTIVAL TERRAL, TEATRO CERVANTES

10 julio: MADRID, SALA GALILEO GALILEI

11 julio BARCELONA con LUAR NA LUBRE, FESTIVAL GREC

14 julio, CACERES “LOS CONCIERTOS DE PEDRILLA”

Galileo Galilei Galileo, 100

Capercaillie en Galileo Galilei, lunes 10 de julio a las 21h. Entradas a 25 euros.