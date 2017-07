CamarÃ³n: una noche de flamenco, familia y amigos

Este domingo 2 de julio se cumplen cinco lustros de ausencia de José Monge Cruz, veinticinco años en los que ha crecido hasta límites insospechados la leyenda del genio de la Isla de San Fernando que había empezado a forjarse desde mucho antes de su desaparición, en el verano de 1992. Con motivo de esta efeméride flamenca, la inauguración de los Conciertos de Estío de Conde Duque se vertebrará en torno al recuerdo-homenaje a su figura con la dirección artística de Jorge Pardo, responsable de los arreglos de un repertorio armado en torno a grandes clásicos inmortalizados por el genio de gaditano. Acompañarán al saxofonista y flautista en este espectáculo bautizado «Camarón. Más allá de la leyenda» el bajista Carles Benavent, el percusionista Rubem Dantas, el baterista Tino Di Geraldo y el grupo Familia Camarón, compuesto, entre otros músicos, por los hijos de Camarón: el guitarrista Luis Monje y las cantaoras Gema y Rocío Monje. El propio Pardo explica a ABC cómo se ha gestado este encuentro y qué podemos esperar de él.

¿Cómo surgió la idea de unir a los hijos de Camarón y los músicos de «La Leyenda del Tiempo» en una banda?

Nos ha juntado el inconsciente colectivo. Rubém Dantas (percusionista) y yo hemos ido teniendo contactos con la familia desde hace tiempo, y esto también parte de cierta injusticia, de cierto olvido que ha habido con la figura de Camarón. No es exactamente olvido, pero la familia no ha participado en tantas cosas que se han hecho y escrito sobre él... Era el momento de que colaboradores de Camarón tomáramos interés con esto. Ha coincidido con esta efeméride, y todo solito ha ido cuadrando sin mucho esfuerzo. El Ayuntamiento de Madrid se interesó por esta fecha, y todo esto se puso en marcha.

Entonces ha habido facilidades y medios para hacer este homenaje como Dios manda.

Pues sí, sí. Principalmente están las ganas, y esa especie de justicia que hay que hacer con la imagen de Camarón en la capital del Reino. Va a ser una gran fiesta en un desgraciado día.

¿Cómo han sido los ensayos?

Llevamos teniendo contacto desde el pasado invierno con la familia Camarón, que tiene un grupo y va haciendo su música con gente joven, del campo de Gibraltar. Ahí ha estado la base para que Carlos, Tino, Rubém y yo nos pongamos a unir las piezas, los arreglos y todo eso.

¿Cómo será la puesta en escena?

Habrá alguna proyección de fotos sobre el fondo del escenario, pero será un concierto concencional. Aunque al tener este formato se trasciende la música en sí misma... está la familia y toma unas connotaciones muy sentimentales, muy de sangre, muy familiares y muy dulces.

«La Leyenda del Tiempo» ocupará un lugar especial en el repertorio, ¿no es así?

Sí, es una de las piedras angulares de la carrera discográfica de Camarón, y de hecho ya lo insinuamos en el título del espectáculo. Pero en realidad se juntan todas las sensaciones, porque cuando Camarón cantaba un tercio por soleá, o una seguiriya o una bulería, ya empezaba a hacer leyenda.

¿Qué le pareció la remasterización del disco que hicieron Ricardo Pachón y Juan de Dios?

No puedo opinar porque no la he escuchado con atención. Para esas cosas soy bastante... todo es objeto de arte, así que también podemos repintar Las Meninas, o Los Fusilamientos del 2 de Mayo... se pueden recrer muchas cosas, pero yo voy más por la creación.

¿Cómo siguió evolucionando el flamenco tras «La Leyenda del Tiempo»?

El flamenco afortundamente goza de buena saluda, hay mucha gente que está haciendo cosas, que estamos haciendo cosas, porque me incluyo en el paquete. Los momentos sociales hacen mucho para que leugo una obra trascienda más o menos. Y «La Leyenda del Tiempo» en su momento pasó bastante desapercibido, cuando no denostado. Pero el tiempo ha hecho valer esa apuesta. Habrá que ver qué hace el tiempo con las propuestas que han venido después de «La Leyenda del Tiempo».

Cuando has mencionado la palabra «olvido» he recordado una consicón que tuve con su mujer, La Chispa, en la que me dijo que la industria lo había maltratado muchísimo.

Bueno, yo ahí prefiero no meterme mucho porque no lo conozco en profundidad. Pero parece que es obvio que, aunque no se tengan muchos conocimientos sobre contratos, los derechos que Camarón pudiera tener no estaban a la altura de su repercusión social y de todo lo que ha generado su música. Una cosa es la legalidad y otra cosa es la moral y la étiac. Seguro que todo aquello fue legal, pero desde luego no fue moral ni ético.

¿Piensa con melancolía en la pérdida de las grandes figuras del flamenco, o prefiere mirar al futuro con optimismo?

No soy muy nostálgico para eso. El tiempo me lleva a hacer homenajes a amigos que se van quedando por el camino, como también es el caso de Paco de Lucía. Pero yo cada vez que subo a un escenario, sea un pequeño club o en un gran teatro, siento que hago un pequeño homenaje a toda la gente que me ha nutrido de música y me ha mepujado a ser yo mismo como artista, que es lo que hizo Camarón. Me quedo con eso más que con el «resobeteo» de las grandes figuras a nivel mediático.

Sigue presentando su disco «Metaflamenco Djinn», ¿le queda mucha evolución sobre los escenarios o ya tiene la vista puesta en su próximo proyecto?

Estoy descubriendo sonidos, abriendo ventanas y viendo nuevos paisajes. Le queda evolución, pero a la vuelta de la esquina puede haber cualquier sorpresa.

Centro Cultural Conde Duque Conde Duque, 8

«Camarón. Más allá de la leyenda», domingo 2 de julio en Conde Duque. 21:30h. 15 euros.