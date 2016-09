Los Bengala: «Mucha gente se pone nuestra música para motivarse»

El objetivo del programa Jägermusic es apoyar y dar a conocer el talento emergente nacional, y por eso ha puesto en marcha junto a Cooncert la segunda edición del #JägermusicTour, que pasará por Madrid, A Coruña, Ourense, Málaga, Sevilla y Barcelona. El cartel cuenta en esta ocasión con la psicodelia galáctica de My Expansive Awareness, el pop ácido de Baywaves y el rock arrollador de Los Bengala, tres apuestas seguras sobre el escenario.

Los Bengala, dúo de Zaragoza formado por Borja Téllez y Guillermo Sinnerman, vienen a presentar su debut «Incluso Festivos», un disco que «no ha parado de moverse desde que lo sacamos hace algo más de año y medio», aseguran. «Lo que más nos fascina es que la gente ha convertido algunos de sus temas, como “Jodidamente Loco”, “No Hay Amor Sin Dolor” o “65 Días”, en himnos de su día a día. Encontrarte con gente que te dice que tal tema le ha servido en la ruptura con su pareja, que tal otro se lo ponen él y sus colegas siempre que salen de fiesta o incluso para motivarse a la hora de estudiar unas oposiciones… Es algo con lo que ni de lejos contábamos pero que está sucediendo así y nos satisface muchísimo. Mucha gente corea nuestros temas en los bolos y eso te hace sentir muy pero que muy bien». Ahora están terminando de perfilar su segundo disco, del que sólo pueden decir «que va a mantener la esencia Bengala pero con un aire más maduro y “violento”, más comprometido, que se llamará “Año Selvático” y que saldrá hacia Semana Santa del 2017».

La gira de Los Bengala está siendo «frenética, pasando por muchas salas por todo España, muchos festivales de diferentes calibres y pelajes y mucha gente gritando, saltando y sudando en cada bolo. Terminamos los conciertos y si por la gente fuera, estaríamos la semana siguiente tocando en el mismo sitio. ¡No nos dejan volver a casa! Las sensaciones son geniales y te animan a seguir mirando hacia delante, a olvidarte rápidamente de cualquier traspié en el camino y pensar solo en la alegría y diversión que provocamos en el público. Eso es lo que nos tiene enganchados a esta vida. Aún así, tenemos ganas de descansar uno o dos meses para retomar el año que viene con fuerzas».

Todo aquel que vaya a un concierto de Los Bengala tiene que estar «preparado para sudar, y mucho», dice Sinnerman. «Nuestra intención en cada bolo es que sea una misa orgiástica de desenfreno para liberar los chakras y sacar todo el mal del interior de cada uno de los asistentes. No nos sirve que vean el concierto con su bebida en la mano y cabeceando como en un café-concierto. Hay que salir completamente renovado de la sala, ver la vida de otro modo… al menos aunque solo sea por esa noche». Para la velada de este jueves en Madrid habrá una importnte novedad, y es que «iremos en formación de tres músicos, ya que Borja tiene una clavícula rota y no podrá tocar la batería. Así que pasará a la voz únicamente, y Jorge García, que también es bajista en My Expansive Awareness, será quien se encargue de los platos y tambores… Show must go on!».

My Expansive Awareness - ABC

My Expansive Awareness son también zaragozanos, y llegan para presentar «un 7” con dos canciones grabadas y mezcladas por Jorge Explosion en enero, en Estudios Circo Perroti. Quedamos muy contentos con el sonido que sacó Jorge gracias a sus conocimientos y sus máquinas y, en general, están teniendo muy buena acogida entre prensa y público». Actualmente, el grupo está terminando de mezclar con el mismo productor lo que será su segundo LP. «El disco lo grabamos en Zaragoza durante tres semanas de junio, y estará formado por nueve canciones en las que damos un pequeño giro a nuestro sonido profundizando más en la oscuridad, envolviéndola de luz y sentimiento y adentrándonos en nuevos territorios sonoros».

Su gira está yendo «muy bien, no nos podemos quejar. Eso sí, queremos tocar más y más y más… Aun nos faltan muchos sitios por donde expandirnos», aseguran. En esta cita madrileña tocarán cosas del nuevo disco que está por venir, «además de los temas que grabamos en Circo Perroti en enero, uno de ellos aún inédito, y algunos del EP de 2014 y de nuestro primer LP de 2015. Será un cóctel ácido, sabroso y profundo para refrescar la mente y sudar el cuerpo. Invitados en principio no habrá, aunque nunca se sabe…».

Baywaves - ABC

La tercera banda de la noche toca en casa, ya que los miembros de Baywaves viven todos en Madrid, y presentan «Only for Uz», un EP producido por Joe Walker de King Gizzard & The Lizard Wizard, que les permite el lujo de decir que «el anterior trabajo, mezclado por Brian Eno, nos quedó algo más soporífero».

El grupo ha estado girando por Inglaterra, Francia y Alemania y todo ha ido «muy bien salvo cuando tenemos problemas con tarjetas de embarque. Aun así, amamos a las aerolíneas low cost». De su concierto dicen que puede esperarse «lo típico del grupo indie español: cuatro chavalitos blancos de clase media, quizás no tan amargados como otros, ofreciendo un producto ambiguo pero bonito para un nicho ficticio de mediana edad que sale un jueves al mes».

El concierto se celebra en la sala Wurlitzer Ballroom, muy querida por las tres bandas. Los bromistas Baywaves comentan entre risas que la Wurli trae «recuerdos mayormente sónicos y visuales, recuerdos no olfativos, gracias a Dios». «El Wurli es un templo del rocanrol estatal, lo quieras o no», dicen Los Bengala. «Nunca hemos tocado ahí, pero sí con otros proyectos y hemos pasado unas cuantas noches de fiesta entre sus paredes, y esperando en su famosa e interminable cola. Siempre gusta pertenecer de un modo u otro a la historia de un lugar tan emblemático y entre las tres bandas intentaremos que esa noche también sea emblemática». Lo mismo opinan sus colegas de My Expansive Awareness. «La Wurli es una de nuestras salas favoritas de Madrid, como público y como músicos. Hemos pasado allí muchas noches disfrutando de conciertazos y bailando rock and roll hasta las mil. Con M.E.A. hemos tocado allí tres o cuatro veces y todas han sido geniales».

Será este jueves 22 de septiembre a partir de las 22:00h., entradas a 5 euros.