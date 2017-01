Agenda de conciertos del fin de semana del 6 al 8 de enero en Madrid

Hinds ha recorrido medio mundo con su Leave Me Alone World Tour. Han estado presentes en los mejores festivales europeos y americanos: Glastonbury, Bonnaroo, Benicassin, Roskilde, Blumbershoot... y para finalizar a lo grande, el 7 de enero estarán en la Sala La Riviera de Madrid.

Hinds, la banda femenina del momento, no para de crecer y cosechar éxitos dentro y fuera de nuestras fronteras. Compuesta inicialmente por Carlotta Cosials y Ana García, ante la necesidad de ampliar el espectáculo, pronto se unieron Ade Martín y Amber Grimbergen. Consideradas como una banda de garage, surf y lo-fi e influenciada por The Strokes, Black Lips, Ty Segall o The Vaccines, Hinds es el grupo español del momento. El 7 de enero estarán acompañadas del garage de Spring King y del pop hipnótico de Baywaves. Y para finalizar, será Isaac Holman de Slaves el encargado de animar la sala desde los platos.

Dónde: Sala La Riviera.

Cuándo: Sábado 7 de enero de 2017.

Horario: 20.30 h.

Precio: 12 € (gastos de gestión incluidos).