Los veteranos Sisters of Mercy, en La Riviera

The Sisters of Mercy es una banda británica que nació a finales de los años setenta en la época del post punk inglés. Su estilo, deudor de diferentes grupos como Motörhead, The Velvet Underground o Suicide, se enmarca en la música gótica. A pesar de su dilatada trayectoria, solo han publicado tres álbumes originales. Tal y como afirman en su página web: «Grabamos discos, a veces».

El veterano grupo actuará en Madrid este domingo 11 de septiembre de 2016 en La Riviera a las 21.00. Las entradas están a la venta desde 10€.

