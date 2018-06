Ramón Pérez-Maura

Imagínense lo que estarían diciendo algunos medios de comunicación si un presidente del Gobierno de derecha no hubiera respondido a las preguntas de los periodistas ni una sola vez desde que tomó posesión de su cargo hace quince días y en este tiempo hubiera tenido que destituir a un ministro, y hubiera anunciado una cascada de revocaciones de leyes sin capacidad para sacar adelante alternativas más que por medio de decretos: la sanidad universal en el sentido más estricto del término (ya era universal para los que vivimos en España, ahora también lo será para un japonés que pase por Barcelona y nunca haya pagado un impuesto en España); el desmantelamiento de la fusión del Teatro Real y el Teatro de La Zarzuela porque aprovechar bien los recursos para poder ofrecer más y mejores obras es inconveniente (especialmente para los funcionarios de ambas instituciones que viven como pachás, con condiciones que no tienen ni los empleados del Met neoyorquino); aproximar a los presos catalanes a su tierra para que estén en cárceles dependientes de la Generalidad, porque este Gobierno es rehén de los secesionistas y no tiene inconveniente en demostrarlo. Nada de todo eso -ni muchas otras cosas más- ha ameritado que el presidente del Gobierno haga una declaración pública ante los medios de comunicación. Ponían el grito en el cielo cuando Mariano Rajoy hacía declaraciones ante la junta directiva de su partido y se ofrecía la imagen a los medios de comunicación. Le bautizaron el «presidente del plasma». Aparte de que Rajoy daba más ruedas de prensa que ninguno de sus antecesores, ya quisiéramos haber tenido alguna declaración de Sánchez sobre un hecho tan relevante como lo ocurrido en el Ministerio de Cultura. Por lo menos, que vuelva el plasma, por favor...

Pero lo más relevante de las últimas horas es la ruptura del Gobierno español con las políticas europeas de inmigración. Después de acoger el Aquarius, lanzando una clara señal a todos los inmigrantes que buscan entrar ilegalmente en España, les anuncia que aquí tendrán sanidad gratuita y el nuevo ministro del Interior, Grande-Marlaska, afirma que se van a quitar las concertinas en la frontera de Melilla para facilitar el acceso a España. Dentro de nada volveremos a las inverosímiles imágenes del Gobierno Zapatero, cuando los inmigrantes que saltaban la valla iban corriendo a las comisarías a entregarse para así disfrutar de todo tipo de beneficios.

La iniciativa de Sánchez tendrá una grave consecuencia para nuestro sistema político. Acabaremos como Italia. La llegada incontrolada de inmigrantes y los inasumibles costes de todo tipo que tendrán para los españoles acabarán provocando el auge de un partido xenófobo que se comerá el voto de los partidos moderados y a no mucho tardar, tendremos un Gobierno como el que tienen hoy en Roma. Aquí formado a partir del auge de alguna formación política hoy marginal y del asentamiento de Podemos. Y aliado con los xenófobos declarados del PDECat.

La solución a los problemas que está generando en Europa la inmigración ilegal no es hacer lo que otros ya han hecho mal y agrandar el problema. El remedio está en invertir en los países de origen para que nadie se juegue la vida marchando del corazón de África a las playas de Cádiz. Casi la única cosa buena que hizo Zapatero fue acabar con la llegada de pateras a las Islas Canarias. ¿Abrió la puerta a los inmigrantes? No. Invirtió en desarrollo social en los paises originarios. Pero eso no es rentable en las noticias de La Sexta y por lo tanto a Sánchez no le interesa nada. Ni mijita.