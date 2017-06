La verdad es nuestra raya, seÃ±or Montoro

CRISTÓBAL Montoro amenazó ayer a ABC con llevarle a los tribunales «si se pasa de la raya» en sus informaciones sobre Equipo Económico, el despacho del que fue fundador y contra cuyos actuales integrantes, algunos estrechos colaboradores suyos en etapas anteriores, una juez ha admitido a trámite una querella de la Fiscalía por los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y falsificación de documentos mercantiles y certificados. Más allá de que este periódico se sienta honrado con la «advertencia» del ministro, sus palabras suponen un ataque a la libertad de expresión y al derecho a la información impropio de quien ostenta tan alta responsabilidad pública. Montoro no ha desmentido lo publicado por este periódico y ha reconocido que estamos «midiendo el terreno», una apreciación que viene a confirmar que su malestar no responde a la falta de veracidad de las informaciones, sino al hecho de que utilicemos su imagen y su nombre, lo que añade más gravedad, si cabe, a su amenaza. Este periódico toma nota de lo dicho por el ministro para reafirmarse en su compromiso con la verdad, la independencia y el rigor informativos, señas de identidad de un diario centenario que no va a abdicar de su responsabilidad.

Montoro debería saber que en un Estado de Derecho los límites a la libertad de expresión no los marca un ministro, sino la ley. Y que ABC, desde el más escrupuloso respeto al ordenamiento jurídico, seguirá informando por mucho que el titular de la cartera de Hacienda haya dejado claro que nos vigilará de cerca para ver si nos pasamos de la raya. Nuestra raya la tenemos muy clara: la verdad, por encima de todo; el rigor a la hora de informar, y el compromiso ineludible con nuestros lectores y con la ética periodística. Quien ayer sobrepasó los límites fue el ministro de Hacienda.