«Venezuela renacerá» es el lema del activista opositor venezolano Julio Coco, uno de los luchadores más activos en las redes y al mismo tiempo uno de los más críticos con la forma en que se ha gestionado la oposición a la dictadura criminal del chavismo. Como bien dice Coco, la Mesa de la Unidad Democrática convocó un plebiscito y no cumplió porque con el inmenso respaldo electoral logrado pese a todos los impedimentos, esa relegitimada Asamblea Nacional no designó un Gobierno provisional, ni designó un nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo entender que no se haga respetar la voluntad popular? La respuesta es patéticamente sencilla. El régimen sabe que todavía tiene un inmenso control porque su capacidad de represión sigue siendo altísima. La pregunta es sencilla. Si el 80 por ciento de los venezolanos se oponen al régimen de Maduro, ¿por qué boicotearon la votación de este domingo? ¿No hubiera sido más sencillo ir a votar y ganar? La realidad es otra. Desde 2005 el sistema del DNI venezolano está controlado por Cuba, lo que impide ninguna libertad en el voto electrónico. Y la heroicidad del votante no es exigible. Los venezolanos están votando con los pies, como lo hicieron los ciudadanos de la Alemania comunista en aquel verano de 1989. En algunos días de la semana pasada hasta 26.000 venezolanos pidieron asilo en Colombia en una sola jornada. En 2016 fueron 27.000 los venezolanos que pidieron asilo en todo el planeta a lo largo de todo el año. Van sin freno y marcha atrás.

Y en medio de esta tragedia que ha empezado a recolectar algunas solidaridades modestas, como la del Gobierno español y otros que han dicho que no reconocerán el resultado del pasado domingo, no hay que dejar de llamar la atención sobre el perverso papel que está jugando en Venezuela José Luis Rodríguez Zapatero. Su comunicado como "mediador" horas antes de la fallida llamada a las urnas de Maduro fue espeluznante. Baste una cita: "Las cuestiones a definir son: (...) acordar de manera asimismo urgente el procedimiento para poner fin al desacato de la Asamblea Nacional; fijar nuevas reglas y garantías para que la Asamblea Constituyente se comprometa de forma inequívoca con el respeto a los principios de la República, a los poderes constitucionales y al sufragio universal como fuente exclusiva de legitimación del poder." Es difícil mayor ataque a la democracia en menos líneas. Estaba denunciando el desacato del único organismo democrático de Venezuela y respaldando el instrumento del dictador que acaba con la democracia salvo que sea la que recuenta él mismo. Reclama la legitimidad del sufragio universal, pero sólo reconoce su validez cuando la gestiona Maduro y deja quince muertos. Con mediadores así no le hacen falta mamporreros al dictador.

Ramón Pérez-Maura