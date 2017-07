Trump se atrinchera contra la prensa

En los países democráticos, los gobernantes están obligados a dar cuenta de sus actos a los ciudadanos, y el papel de la Prensa consiste en informar al público, tanto de los hechos que esos gobernantes quieren mostrar como de aquellos que por razones injustificadas intentan ocultar. La pretensión del presidente norteamericano de sustituir a golpe de tuit la intermediación que ejercen los medios entre la Casa Blanca y la sociedad que gobierna es un grave error que no sirve en absoluto para mejorar la calidad del necesario control democrático. Tampoco lleva a nada esa confrontación, basada en prejuicios mutuos, que se ha incrustado entre el presidente y ciertos medios de comunicación, que se han tomado esta situación como algo personal.

Trump es el presidente más inefable que se haya conocido, pero mientras no haya una prueba o una sentencia -o un periodo de tiempo- que lo contradiga, es el presidente de un país democrático y está en uso de sus prerrogativas. El problema es que, ejerciendo su papel con un estilo tan superficial e indiferente a las consecuencias públicas de sus decisiones, no consigue sino erosionar gravemente la imagen, la fuente del respeto a la institución que representa y la función que ejerce, lo que sí daña la estabilidad del sistema.

El empeño de Trump en atacar a los medios que lo critican no tendrá jamás el efecto que busca, porque un verdadero dirigente no necesita hablar a través de las polémicas, sino que debe hacerlo a través de hechos, de decisiones y de soluciones que sirvan para mejorar la vida de los ciudadanos. El mayor problema de Trump no son sus inapropiadas discusiones públicas, sino su incapacidad -por ahora- para poner en marcha sus promesas.