Editorial ABC Los separatismos, entregados al disparate

ABC

Actualizado: 29/03/2018 02:00h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El independentismo acumula ya dos legislaturas entregado en cuerpo y alma al disparate y la insensatez, dando como resultado una de las mayores crisis políticas y sociales de la historia reciente, y lo peor de todo es que, lejos de corregir estos desmanes para reconducir la dramática situación que atraviesa Cataluña, los separatistas insisten, una y otra vez, en su particular dislate, sin importar un ápice el grave daño que causan al conjunto de la población. El último ejemplo de esta irresponsable y desnortada actitud tuvo lugar ayer durante el pleno del Parlament, donde los nacionalistas reivindicaron su intención de investir como presidente de la Generalitat a Puigdemont, Sánchez y Turull, al tiempo que, con el apoyo de los comunes, solicitaban la puesta en libertad de los separatistas encarcelados. Estas peticiones no solo demuestran el nulo respeto que profesan al Estado de Derecho, sino su más absoluto desdén hacia la actuación de los jueces y, por tanto, hacia la fundamental separación de poderes, clave en cualquier democracia. Asimismo, rechazaban condenar los actos vandálicos y violentos que han protagonizado en las calles los grupos más radicales, así como los ataques y amenazas que han sufrido las sedes y los políticos de otros partidos. Esta nueva instrumentalización de la Cámara autonómica por parte del separatismo resulta intolerable y refleja que Cataluña está todavía muy lejos de recuperar la normalidad institucional. Los independentistas insisten en dar la espalda a la prosperidad y los problemas reales de los catalanes con tal de mantener en pie su quimera ilegal. Complica algo más el asunto que la izquierda siga deparando protección al responsable de este desgraciado «circo», Roger Torrent. Ayer, PSC y Podemos votaron en contra de su reprobación y le prestaron el socorro que no merece quien tanto hace por que todo siga igual.