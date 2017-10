Órdago a lo grande

Curri Valenzuela

Órdago a la grande a cámara lenta. No le quedaba más remedio a Mariano Rajoy que aplicar un 155 XXL después de que horas antes el Rey le hubiera conminado a resolver un “inaceptable intento se secesión”, así que el presidente de Gobierno se ha mostrado al fin duro y tajante. Casi recordaba a Churchill cuando al final de su rueda de prensa aseguró que su único temor es el de no cumplir con su obligación.

Pero Rajoy ha dejado todavía la puerta abierta a un acuerdo con Puigdemont. Y no la va a cerrar hasta dentro de una semana porque así el lo ha querido. Decidido a aplicar el 155 desde hace varios días, la mayoría absoluta con la que cuenta el PP en el Senado podría haber convocado el Pleno para su aprobación este fin de semana, a más tardar el lunes. Esta aplazado al viernes, con tiempo para que los secesionistas catalanes reflexionen, si es que son capaces de hacerlo, y acepten la derrota de quienes, asediados en una fortaleza de la que no tienen salida, ya no cuentan con más opción que la de rendirse.

La única incógnita despejada por ahora es la de que Rajoy si tiene agallas para afrontar la situación. Pero con tan largo plazo para que las medidas del 155 entren el vigor, permanecemos sumidos en la incertidumbre de conocer el desenlace de esta crisis. Solo nos queda permanecer atentos, como los curiosos que se arremolinan alrededor de la mesa a la espera de que el jugador al que le han dado el órdago lo acepte, o no. Con seis días de plazo para pensárselo.