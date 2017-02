Suena generala –"toque de clarín para que una guarnición tome las armas ante el ataque enemigo"– en Gibraltar. Pero el enemigo no es España. Es el Brexit. Para la UE, Gibraltar es "un territorio europeo cuyas relaciones exteriores lleva un país miembro", sin especificar cuál, aunque de facto y de jure es el Reino Unido. Pero si este se va, la Comunidad se va con él, quedando colgado de la brocha. Se acabó el vivir de los españoles, de los ingleses, de Bruselas, del cuento, que ha llevado a los gibraltareños a tener una de las rentas per cápita más altas del mundo. Es lo que Picardo intenta desesperadamente evitar. Lo está intentando todo, empezando por potenciar los "acuerdos transfronterizos" entre zonas limítrofes europeas y, a tal efecto, ha recibido, casi como señor de la comarca, al alcalde de La Línea, Juan Franco, prometiéndole crear 100.000 empleos si la frontera sigue abierta. Lo malo es que tales acuerdos se dan sólo entre "estados miembros de la UE" y Gibraltar no es un estado miembro, sino la colonia de un estado miembro que quiere abandonarla. Por lo que arrecia su ofensiva en Washington y Nueva York para que lo borren de tal lista, a lo que la ONU se niega rotundamente. Y encima, su mayor negocio "legal", el juego on line, amenaza con irse.

Tampoco en Bruselas encuentran mucho eco, por lo que cortejan a todo el mundo, aunque el mayor respaldo lo encuentran en un PSOE andaluz entregado a su causa, como demuestra que el presidente de aquel Parlamento, Juan Pablo Durán, se haya entrevistado con el vicepresidente del Comité Europeo de Regiones para expresarle "su inquietud ante la situación que se crearía si el Brexit cerrase la Verja". Parece interesarle más el bienestar de los gibraltareños que su condición de súbdito de un colono.

De lo que no se habla es de la oferta del Gobierno español de "soberanía conjunta": la plena integración de Gibraltar y su Campo, con los gibraltareños pudiendo mantener la nacionalidad británica junto a la española, aparte de un amplio gobierno autonómico dentro del sistema constitucional español y un régimen fiscal propio, "siempre que sea compatible con el ordenamiento comunitario". Ello permitiría desmantelar la Verja y la libre comunicación vía terrestre, ferroviaria y aérea entre la Roca y España, quiero decir, Europa.

Los gibraltareños han dicho que no e imagino que los ingleses lo mismo, al perder el control exclusivo de lo que más les interesa: la base militar. A mí, el plan no me parece mal siempre que se cumpla íntegro, es decir, si Gibraltar pasa a ser una comunidad más en el Estado Autonómico español, con peculiaridades (a fin de cuentas, también las tienen el País Vasco y Navarra) y que ese "régimen fiscal propio" no convierta el entero Campo de Gibraltar en lo que hoy es la Roca: un paraíso fiscal. En tal caso, mejor seguir como estamos: si el Reino Unido se va de la Unión Europea, se va también Gibraltar. Punto. Y que Dios reparta suerte.