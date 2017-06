La fundaciÃ³n de Messi, bajo sospecha

Las irregularidades fiscales que rodean a la principal estrella del Barcelona, Leo Messi, no solo se ciñen a la explotación de sus derechos de imagen, cuya ocultación a Hacienda ya le ha costado una condena de veintiún meses de cárcel por fraude fiscal, sino que las sospechas también se extienden a su Fundación, que habría servido de paraguas para dar cobertura a sus negocios privados, como revelan las fuentes y la documentación que publica hoy ABC. En concreto, dicha entidad habría cobrado más de diez millones de euros sin declarar ante los organismos competentes de España y Argentina desde su constitución en 2007, ocultando así a los ojos de Hacienda buena parte de la facturación procedente de patrocinios mediante tres fundaciones distintas.

Lo primero que llama la atención es que la matriz, radicada en España, actuó de forma opaca durante seis años, ya que no se inscribió en el registro de fundaciones de la Generalitat hasta 2013, coincidiendo con el inicio de los problemas fiscales del futbolista. Además, su filial en Argentina fue bloqueada por las autoridades de aquel país por no presentar sus cuentas. Desde 2012, sin embargo, Messi y su padre operan desde allí mediante otra fundación de nombre casi idéntico, cuya alta no ha sido declarada en España ni sus cuentas incluidas en la matriz, de modo que sus ingresos son una incógnita. Este conjunto de anomalías y ocultaciones es triplemente grave. En primer lugar, por la naturaleza benéfica que posee toda ONG, cuya única razón de ser es ayudar a los demás. En segundo término, porque el Barcelona es el principal patrocinador de dicha fundación en España. Y, por último, porque Messi fue condenado por fraude fiscal y, por tanto, ya cuenta con antecedentes.