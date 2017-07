SOLO Rusia, que no dudó en denunciar «los planes destructivos» de la comunidad internacional, se atrevió a salir en defensa del régimen totalitario de Nicolás Maduro, cuya última farsa electoral, invalidada por los propios venezolanos, ha sido rechazada por las naciones libres. Con su masivo boicot a las urnas, el pueblo venezolano dio el pasado domingo la espalda a una Constituyente que fue concebida por el chavismo para barrer a la oposición democrática de las instituciones y que, sin embargo, ha logrado el efecto contrario: el clamor internacional, ya generalizado, sirvió ayer para poner de manifiesto el aislamiento cosechado por Maduro en una jornada electoral que lo ha dejado en evidencia ante la opinión pública de su país y ante la comunidad de naciones. Lejos quedan los tiempos en que Hugo Chávez, entonces con el apoyo logístico de Argentina y Brasil, gozaba de la libertad de movimiento necesaria para maniobrar con impunidad en Iberoamérica, continente que, curado de espantos, ha sabido pasar página y poner en cuarentena al régimen bolivariano. La «derecha imperialista» contra la que suele cargar Maduro se extiende ya por todos los continentes. Las condenas diplomáticas, de una firmeza poco habitual, se reprodujeron en las principales cancillerías, unidas para denunciar un atropello democrático contra el que no bastan ya las palabras y las llamadas al diálogo. El chavismo ha dado sobradas muestras de que no quiere negociar, sino perpetuarse a costa de Venezuela.

La contumacia de Maduro y su séquito, empeñados en blindar su infame tiranía a través de una «reestructuración» de los poderes venezolanos que pasa por aniquilar cualquier voz disonante, de la Fiscalía a la Asamblea Nacional, seguirá contando con la respuesta heroica de unos demócratas que ayer mismo volvieron a reunirse en la sede de la Asamblea Nacional, donde reside ya el único poder legítimo de Venezuela. Sin embargo, la consumación del golpe tramado por el régimen chavista ha marcado un punto de inflexión en la réplica internacional a los excesos acumulados por Maduro. De Estados Unidos a la Unión Europea, pasando por Argentina y el resto de Iberoamérica, las condenas y las advertencias, cada vez más severas, se suceden y anticipan unas sanciones que tarde o temprano tendrán que caer sobre el régimen de Caracas. No cabe esperar un repentino cambio de rumbo entre quienes han llevado a Venezuela al pozo de la miseria y la tortura, en un chavismo que no dudaría en trasladar su asfixia económica al pueblo al que somete, pero el aislamiento y las sanciones internacionales han de ser, más allá de las palabras, la reacción urgente de las democracias occidentales ante los golpistas y, sobre todo, ante los millones de venezolanos que piden ayuda y buscan la libertad.