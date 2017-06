Tengo un amigo que ha hecho el doblete: Forum Filatélico y Popular. Es un chaval estupendo, allá en su provincia. No un santo, que eso no existe –todos tenemos un pelo en la nariz y malas horas–, simplemente una buena persona. De familia modesta, se hizo a sí mismo a puro callo hasta convertirse en un relevante intelectual. En su largo matrimonio han educado a una progenie laboriosa y cordial (y no se me está yendo la pinza con el jabón, es así). Le da por leer en la hora punta de la tele, va a misa, es suavemente conservador y le preocupan los viejos, empezando por sus padres. No es "cool" (se diría que se hubiese comprado sus trajes en un Alcampo de los ochenta). Ni "hipster" (no se hace la raya con escuadra y cartabón y se afeita a diario). Es tan friki que incluso es heterosexual —al menos por ahora— y le resultan indiferentes las fiestas patronales de Carmena en Chueca. Encima es muy inteligente. Piensa y se le nota. Un osado. Como pueden constatar, está más anticuado que un expositor de casetes de El Fary. Pero yo sospecho que en España perviven millones como él. Es más, me temo que ellos son los que sostienen el país, y no los treintañeros adolescentes y camiseteros, yonquis de la queja, alérgicos a las responsabilidades familiares, que nunca han pegado chapa en una empresa e imparten lecciones mientras chupan de la teta pública.

Por lo general se ríe mucho y le gusta el cachondeo de bar con su peña. Pero estos días mata. Con Ron y Saracho le han volado más de cien mil euros, un dinero que les costó mucho ahorrar, un revés significativo. Además es reincidente, también cayó en los sellos. "Dónde estés tú, que se quite Warren Buffet. Eres el nuevo Oráculo de Omaha". No le hace gracia. Con menos psicología que un adoquín, intento otro presunto chascarrillo desengrasante: "Bueno, por lo menos te has librado de Bankia y las preferentes je je". La comparación lo sulfura: "Los accionistas de Bankia no han perdido su dinero. Se hizo un rescate público, incluso pidiendo una ayuda europea enorme. ¿Por qué nosotros tenemos que perderlo todo? Es un agravio comparativo. A los de las preferentes ya los están indemnizando. Lo nuestro es inaudito. Yo invertí en un banco que era solvente según todos los supervisores españoles y europeos. Aquí alguien nos ha engañado. Sé que invertir en la Bolsa tiene riesgo y lo asumo. Pero te queda la sensación de que no hay seguridad jurídica, de que todo es de coña".

En los últimos días me viene asaeteando con unos floridos guasaps, alusivos casi siempre al mismo individuo, un tal De Guindos. Le achaca que allá en su limbo macro se ha olvidado de los micro, la gente corriente, pues celebra como un exitazo una operación que de un día para otro ha dejado sin sus ahorros a 300.000 españoles. Probablemente el ministro tenga razón y la solución se revelará a largo plazo como buena. Pero un político debe ser algo más que una hoja de cálculo. No se puede mostrar la sensibilidad de un frigorífico ante tantas familias afectadas.

—Oye: mírate lo de Liberbank, que igual ahí tienes otro chollo para invertir.

—¡Mamón! No vuelvo a la Bolsa ni con una pistola en la nuca.

Luis Ventoso