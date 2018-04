Convención sin convicción

Ignacio Camacho

Seguir Actualizado: 07/04/2018 09:24h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Muy a fondo tendrá que emplearse Mariano Rajoy en la convención del PP si quiere infundir confianza y aliento a sus deprimidos cuadros. El presidente está acostumbrado a resistir asedios, pero no es el hombre más idóneo para transformar un estado de congoja en otro de entusiasmo. La capacidad de motivación no figura en el catálogo de virtudes de su liderazgo. La va a necesitar sin embargo porque, aunque en Sevilla huele a feria, el partido se halla en estado de abatimiento y zozobra, a punto de desmayo. No se trata ya de que militantes y dirigentes noten en el cogote el resuello apremiante de Ciudadanos, sino de que son ellos mismos los que empiezan a verse rezagados. La reunión de este fin de semana, pensada para galvanizarlos, llega en un momento de pánico. Con las encuestas en contra, Cifuentes acorralada y Puigdemont liberado, la nomenclatura popular se siente en un bucle de contratiempos entrelazados y bajo la impresión indefectible de despeñarse cuesta abajo.

El pesimismo en torno a la presidenta madrileña se ha vuelto espeso, pegajoso, compacto. Con ella presente, en busca de una foto con Rajoy, no va a haber otro tema real de conversación ni modo de eludir el morbo mediático. En la capital de los ERE, la oportunidad de rentabilizar el juicio al régimen socialista se ha disipado. La cabeza de Cifuentes huele a pólvora a corto o medio plazo. El mastergate tiene mala pinta, agravada por incómodas revelaciones a cada rato; la dirección esperaba que la comparecencia del miércoles despejase de dudas el cónclave sevillano pero en vez de eso ha servido para recrudecer el escándalo. Sus compañeros no saben exactamente a qué se enfrentan porque la interesada, cerrada en banda, no está dispuesta a revelarlo. La apoyan sin convicción, con la boca pequeña y temerosos de que una hoguera que no controlan les queme las manos. Podían resistir mal que bien la trituradora de las televisiones y el toma y daca político, pero ahora están ante el peor escenario: la intervención de la Fiscalía y el «sálvese quien pueda» en la Universidad Rey Juan Carlos. Es la última clase de asuntos que puedan servir para generar autoestima o insuflar ánimos.

Y por si fuera poco para enrarecer este ambiente de moral resquebrajada, la justicia alemana lo ha viciado aún más con su varapalo. La excarcelación del prófugo Puigdemont desautoriza a la justicia española, al Gobierno y a todo el Estado; da alas al independentismo y deja en el país un sentimiento derrotista, impotente, de fiasco. Es un golpe serio para toda la nación, pero más aún para un marianismo al que el conflicto catalán se le ha atascado. El partido entero es consciente del coste electoral de la revuelta de octubre y de quién lo está rentabilizando. Y les va a resultar a todos muy difícil aparentar coraje y energía cuando en su procesión interior desfila un cortejo de malos presagios.

Ignacio Camacho Articulista de Opinión