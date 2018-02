Editorial ABC El cinismo del separatismo ante el juez

La declaración de Marta Rovira, número dos de ERC, ayer ante el Tribunal Supremo fue un nuevo ejercicio de cinismo por parte de los ejecutores de la consulta ilegal del 1-O en Cataluña. Rovira incurrió en un lamentable ejercicio de amnesia selectiva cuando admitió conocer la preparación de la consulta y, sin embargo, dijo no recordar cuál fue exactamente su papel en su diseño. Estaba en el núcleo duro de Carles Puigdemont y de Oriol Junqueras, y consta en informes policiales su destacado papel decisorio y transmisor de órdenes para la celebración del referéndum. Son muchos los indicios y pruebas que obran en el sumario contra ella, y sin embargo sostuvo que fue ella quien trató de suspender la consulta, pero Puigdemont se lo impidió. Rovira se limitó a hacer una previsible derivación de responsabilidades hacia arriba con la única idea de no ingresar en prisión. Ahora resulta que no preparó ni firmó las leyes de transitoriedad o del propio referéndum, olvida cuál fue su participación real en ese núcleo duro, y sale por la tangente de un golpe de Estado real. Rovira quedó libre pero deberá pagar una fianza de 60.000 euros y, desde luego, se mantiene contra la ella la imputación de los graves delitos de rebelión y sedición.

El de Rovira es el rostro de ese separatismo acobardado que intenta sacudirse su responsabilidad por los delitos cometidos haciéndose el olvidadizo, restando valor jurídico a sus decisiones y huyendo de la tragedia ocasionada a todos los catalanes. No es posible tanta hipocresía. Cuanto antes se conozcan los procesamientos por este caso y queden formalmente inhabilitados sus responsables, antes podrá pensar Cataluña en recobrar la normalidad que le han hurtado personajes como Rovira.