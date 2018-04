Editorial ABC Cifuentes, en la encrucijada

El asunto del máster de la Universidad Rey Juan Carlos ha saltado a la mesa de la Fiscalía de la mano del propio rector, Javier Ramos, después de que una de las profesoras que supuestamente formó parte del tribunal que evaluó el trabajo de fin de máster de Cristina Cifuentes haya desmentido su firma en el acta de la evaluación. La afirmación de indicios de delito procede, por tanto, de la propia Universidad a la que se remitió insistentemente la presidenta madrileña, no de medios de comunicación, ni de partidos de la oposición. Este giro en los acontecimientos obliga a Cifuentes a replantearse su responsabilidad política al margen de cómo se desarrolle la investigación de la Fiscalía y el posible proceso judicial. Queda un año para las próximas elecciones autonómicas y si algo le falta al PP es tiempo para cerrar heridas y recuperar las confianzas perdidas. El debate sobre el máster no era estéril, sino que ha estallado de forma incontrolada ante el alud de contradicciones, lagunas e irregularidades que están sepultando la credibilidad de la presidenta madrileña. En estas circunstancias, ganar tiempo y esperar a que la polémica escampe es una temeridad. Por muy cierto que resulte el argumento de Cristina Cifuentes de que el asunto del máster está siendo utilizado por la oposición como arma de derribo contra su figura, la cuestión nuclear no es esa. La reflexión que tiene que hacer Cifuentes es si en las actuales circunstancias, con todos los indicios en su contra, puede seguir ejerciendo su cargo con la dedicación que requiere un puesto de tan alta responsabilidad pública. Le compete a ella y a su partido tomar la mejor decisión, pero la encrucijada en la que se encuentra está causando a ambos un daño político que puede resultar irreparable.