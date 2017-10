Aquí radio Madrid

Antonio Burgos

No sé si a usted le pasa igual: estoy ya hasta la barretina de tanto separatista catalán. A los que, por cierto, muy cobardemente, incluso los que defienden la Constitución no se atreven a llamarlos por este nombre, y les dicen «secesionistas», que me suena más a emancipación virreinal («Hispaniarum et Indiarum Rex») que a su tenaz intento de romper la unidad nacional. Y más harto andaré todavía si ocurre, como se anuncia cuando escribo, que Puigdemont en persona acuda al Senado. Ea, ya sabemos para qué sirve el Senado: para que el separatista Puigdemont se limpie en sus cortinas. No sé si llegará a ocurrir tal bajada de pantalones, que me parece como si, una vez levantados del «¡al suelo todo el mundo!», Tejero hubiera sido invitado por el Congreso a explicar su golpe de Estado. Tan golpista me parece el uno como el otro. Con la diferencia de que a Don Juan Carlos I se lo puso Tejero mucho más fácil que Puigdemont a Don Felipe VI para que la Corona, en su supremo papel arbitral, asegurara el mantenimiento del orden constitucional.

Por eso, harto de catalanes que no quieren ser españoles y de paños calientes con los sediciosos rebeldes golpistas (y con el Código Penal en posición de «en su lugar descanso»), prefiero contarles mi aflicción por la muerte de un gran lector que muchas mañanas me llamaba para felicitarme por el artículo y a quien España le debe muchas de las libertades conquistadas con tantas fatiguitas y riesgos en los últimos años de esa dictadura franquista que parece que aún está viva y es autora del Artículo 155 para los que quieren imponernos la suya cuatribarrada y estrellada. Quiero hablar y hablo de don Eugenio Fontán Pérez, que acaba de dejarnos, y que como director general de la SER fue el primero que en pleno franquismo se atrevió en la radio a negarse a la obligatoria conexión nocturna con el dictatorial Parte de RNE, como venía ocurriendo desde 1939, y creó «La Hora 25», un espacio de decidida apuesta por la democracia, que encomendó a un gran periodista, a Manuel Martín Ferrand.

De casta radiofónica le venía a Eugenio Fontán. Su padre, don Antonio Fontán de la Orden, militar de Ingenieros, director de Unión Radio Sevilla, fue el verdadero inventor del uso bélico de la radio, mucho antes de la II Guerra Mundial y del micrófono de Churchill, cuando sugirió a Cuesta Monereo, jefe de E.M. de Queipo de Llano, que el general sublevado utilizara la vieja EAJ 5 Unión Radio Sevilla para el arma de combate de sus charlas nocturnas. Las contradicciones de la Historia: el hijo del inventor de las charlas de Queipo liberó a la radio de la dictadura de la información unidimensional del Régimen con el Parte de RNE, y abrió los micrófonos a la libertad informativa. Pues tras «La Hora 25» ya todo el mundo se atrevió a hacer información «en versión libre para la radio», como se decía de aquellas nocturnos seriales lacrimógenos de una Sociedad Española de Radiodifusión y de sus «emisoras propias y asociadas», de «Cabalgata Fin de Semana» de Boby Deglané y de concursos presentados por José Luis Pecker, que Eugenio Fontán recibió como tal y nos la dejó como la SER de «Los 40 Principales», del fútbol nocturno de José María García y del transistor informativo al que pegó España la oreja de libertades en riesgo la noche triste del 23-F.

Eugenio Fontán era hermano de otro sevillano gran defensor de la democracia y de la Corona: del catedrático don Antonio Fontán, que desde el diario «Madrid» sirvió a la comprometida causa de la libertad y de la Monarquía Parlamentaria. El Régimen dinamitó el diario «Madrid» de Antonio Fontán. A su hermano Eugenio no le dinamitaron su SER. Fue peor. La tomó al asalto el polanquismo felipista rampante. Harto de catalanes, hoy enciendo mi transistor en homenaje al amigo ido, y escucho: «Aquí Radio Madrid, de la Sociedad Española de Radiodifusión que engrandeció Eugenio Fontán».