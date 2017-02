Luis Enrique es un Mourinho de botellón. Un Trump con más arrugas en la frente. Y claro que la simpatía está sobrevalorada. El adusto entrenador del Barça llegó al equipo con psicólogo. Y bromeó diciendo que era para él. El psicólogo no ha sido ajeno a las ruedas de prensa que daba el asturiano. Luego las analizaban. Como para no analizarlas. Independientemente de que las preguntas de los periodistas a veces sean para mandarlos a paseo, la actitud de Luis Enrique ha resultado rara, pero televisivamente atractiva. La psicóloga que llevan a "Sálvame" para interpretar los gestos se pondría las botas. El martes, Luis Enrique, vaya, no fue muy amable con un periodista de TV3 que le preguntó en la zona mixta tras perder con el PSG ("Este tono que te veo a ti ahora mismo conmigo…").

Unos psiquiatras americanos han escrito una carta al "New York Times" para decir que Trump sufre una gran inestabilidad emocional. En 1988, el psiquiatra que atendía a Luis Aragonés cuando estaba en el Barça dijo que tenía un proceso de ansiedad de naturaleza fóbica que no constituía obstáculo para su profesión. Afirmaciones corroboradas por el propio Luis. La revista "Lecturas" saca a María Teresa Campos en la portada: "Obligada a medicarse contra la ansiedad" (y recomendando dentro la valeriana). Hombre, la mejor portada de "Lecturas" fue aquella en la que Raquel Mosquera proclamaba: "Siempre salto medicada" (cuando concursaba en lo de las piscinas). La propia Campos contó que le habían dado "una cosa ansiolítica para bajar el estrés". Y por eso, por un problema de cervicales y mareos, había dejado de aparecer en "Sálvame" como defensora del espectador. Se han sacado de la manga un apéndice de la sección: "Defensora 17" para tratar la actualidad política y social. Ayer se estrenaron con Podemos (se declaró errejonista) y Eurovisión. Esto sí que es una cosa poquísima.

Hace dos capítulos de "Nashville", Connie Britton aconsejaba a su hija: "Deberías estar con alguien que no estuviera loco, si puedes encontrarlo". Todos estamos como cabras. Y más cerca de Luis Enrique que de los periodistas.

Rosa Belmonte