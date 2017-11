Ahora, Cyber Monday

Antonio Burgos

Con las contradicciones de España podrían llenarse varios Larousse y un par de Wikipedias. Por lo menos. Hablo por nuestras relaciones e influencias con los Estados Unidos. Somos, queramos o no, su colonia cultural y económica. A mí me parece de perlas, porque soy bastante pronorteamericano; pero hay por ahí cada progre, radical y perroflauta que echa pestes de los americanos. Del imperialismo americano que le llaman. Y aquí empiezan las contradicciones hispánicas. Esos antinorteamericanos oficiales, los que hacen gala de su aversión a los Estados Unidos, son los que paradójicamente van vestidos más como los usos de la nación que detestan: gorra de béisbol, a ser posible con el «NY» de un equipo de Nueva York; camiseta «T shirt» con estampación de cosas como de por allí; pantalones vaqueros y chupa de la misma materia o, en su defecto, de cuero como de aviador de caza de las USAF; y zapatillas de deportes de marcas inequívocamente americanas. Vestidos así es como he visto, años y años, a los que engrosaban las manifestaciones de «OTAN, no; bases fuera».

A usted, que está bastante de acuerdo con el modelo americano de sociedad, de cultura, de economía, en la vida se le ocurriría ir por ahí con una gorra de béisbol. Como tampoco le agrada que sus hijos, organizados desde el colegio donde hay unos profesores bastante progres y podemitas, celebren con tanto entusiasmo Halloween, cuando lo nuestro es la fiesta de Todos los Santos y el Día de Difuntos. No le quepa la menor duda: los que han metido a nuestra infancia por los ritos de la celebración del Halloween son los que más odian a los americanos.

Como lo de antier del Black Friday. No creo que en Estados Unidos haya podido tener tanto arraigo en tan poquísimo tiempo de implantación esta moda comercial importada, con la que empieza de hecho la temporada de compras de Navidad. Lo nuestro tradicional eran las Rebajas de Enero de toda la vida, esas señoras el día siguiente a los Reyes Magos haciendo bulla a la puerta del Cortinglés, esperando que abrieran para apresar las mejores gangas. Todo eso se ha olvidado. Se ha americanizado por el Black Friday. Que le pasa como al Hallowen: los más antinorteamericanos son los que más prisa se dan por lucrarse de las rebajas inventadas en Estados Unidos para convertir en negros los números rojos de la baja de ventas en el comercio detallista durante el otoño y hasta el Día de Acción de Gracias. Que aún no celebramos aquí, pero que, a este paso, está al caer. Viendo estoy que empezamos con la moda de reunir a la familia en torno a un pavo. Como ya Papa Noel ha desplazado a los Reyes Magos de toda la vida y los regalos que antes se hacían en la Epifanía ahora se adelantan a las Pascuas de Navidad. O incluso el rito repetido, de la doble militancia americana y española: los niños a los que trae juguetes Papá Noel en la Nochebuena y luego se los vuelven a echar los Reyes Magos el 6 de enero. O sea, que hay dos «Noches de la Ilusión» por el precio de una, gracias al hocicamiento de los antinorteamericanos ante las costumbres estadounidenses.

Pero esto no se queda así. Mañana tenemos otra fiesta de guardar por los antisistema opuestos al «american way of life»: mañana toca celebrar el Cyber Monday, que es como el Black Friday, pero de archiperres electrónicos, de teléfonos móviles, televisores y yo creo que hasta de esa lavadora que está empezando a darnos la lata y queremos pegarle el cambiazo. Hay, empero, algo positivo en estas tendencias: el orgullo de poner la bandera nacional en el balcón, algo muy americano. Cuando veo esos balcones llenos de banderas rojigualdas contra el separatismo, pienso que menos mal que le hemos copiado algo honroso a los americanos, precisamente aquellos que nos sentimos partidarios de Estados Unidos, y no como los que los odian, pero visten como ellos para comprar de rebajas en el Black Friday y en el Cyber Monday.