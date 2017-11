ABC y la doble moral de los separatistas

Jaime González

Reconozco que el escrito que tengo entre las manos –remitido con fecha de 2 de octubre de 2017 por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat de Cataluña– ha conseguido agitar mis demonios interiores. Todos llevamos dentro un diablo que, en determinadas ocasiones, te pincha la barriga con el tridente para que pierdas la formas y caigas en la provocación.

Pero esta vez, no. Con honda satisfacción siento comunicarle a doña Georgina Oliva i Peña, a la sazón directora general de Atenció a la Infància i l’Adolescència del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, que he conseguido domeñar a mi particular Belcebú y, en consecuencia, procedo a dar respuesta a su misiva con la misma elegancia con la que ella tuvo a bien denunciar a ABC ante la Fiscalía de Menores por la instrumentalización de niños y adolescentes con "fines políticos" y la utilización de imágenes de menores "acompañadas de expresiones vejatorias o manifestaciones que pueden incitar al odio", con motivo del "referéndum de autodeterminación de Cataluña del pasado 1 de octubre".

Como no es cosa de perderse en disquisiciones jurídicas, sino de entrar directamente en materia, me va a permitir doña Georgina que la corrija sin más ánimo que el de llamar a las cosas por su nombre. El pasado 1 de octubre no hubo en Cataluña ningún referéndum de autodeterminación, porque la ley autonómica que daba cobertura a eso que llama "referéndum" fue suspendida cautelarmente por el TC el 7 de septiembre y declarada nula por unanimidad el pasado 17 de octubre. Siento de veras tener que puntualizarla, pero ya que justifica su denuncia en la vulneración de los artículos 35.3 y 36 de la ley catalana 14/2010 del 27 de mayo, me veo en la obligación de recordarle que la que fue su consejera y se supone que la nombró a usted en el cargo, Dolors Bassa, permanece ingresada en la prisión de mujeres de Alcalá 1 por los presuntos delitos de rebelión o sedición y malversación de caudales públicos. O sea, por vulnerar –presuntamente– el orden constitucional y saltarse, de cabo a rabo, el ordenamiento jurídico. Comprenderá que si apela a la ley y nos acusa de utilizar "imágenes de niños y de acompañarlas de expresiones vejatorias o manifestaciones que pueden incitar al odio", haga mención a la situación procesal de su exjefa y le recuerde que fue la propia Fiscalía de Menores la que, el pasado 26 de septiembre, les responsabilizó a ustedes de la seguridad y vigilancia de los alumnos catalanes el 1-O.

Para terminar, doña Georgina, me va permitir que le exponga una duda: si su obligación es defender los derechos de los niños catalanes, ¿por qué su Departamento no denunció jamás ante la Fiscalía de Menores el sistemático plan de manipulación y adoctrinamiento ideológico llevado a cabo en los colegios públicos catalanes? Lástima que no se empleara usted con la misma diligencia con la que ha denunciado a ABC, aunque comprendo que estuviera ocupada con el "referéndum de autodeterminación de Cataluña del pasado 1 de octubre".

Desconozco si sigue al frente de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat de Cataluña. Si no es así, lo celebro. Y si continúa en sus funciones, Dios nos coja confesados.