HASTA 2003 Los fondos pactados en la Cumbre de Río de 1992 frenaron la disminución de la biodiversidad un 29% Durante el mismo periodo el 60% de la pérdida de biodiversidad en el mundo se produjo en solo siete países: Indonesia, Malasia, Papúa Nueva Guinea, China, India, Australia y Estados Unidos

EP

31/10/2017 11:02h Actualizado: 31/10/2017 11:04h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los gobiernos y los donantes han gastado miles de millones de dólares desde la Cumbre de la Tierra de Río de 1992, en un intento por frenar el ritmo de extinción de especies en todo el mundo. Ahora, un nuevo análisis que se detalla en un artículo publicado en la revista Nature proporciona la primera evidencia clara de que esos esfuerzos están funcionando.

El estudio descubrió que los 14.400 millones de dólares que los países gastaron en conservación desde 1992 hasta 2003 redujeron las disminuciones esperadas en la biodiversidad mundial en un 29%. Los responsables de las políticas podrían utilizar los hallazgos para establecer presupuestos de conservación que permitan a sus países cumplir los objetivos de los acuerdos internacionales de protección de especies.

«Este documento envía un mensaje claro y positivo: la financiación para la conservación funciona», afirma el autor principal, John Gittleman, decano de la Escuela de Ecología de Odum en la Universidad de Georgia, en Estados Unidos. El trabajo, dirigido por Anthony Waldron de la Universidad de Oxford, en Reino Unido; la Universidad de Illinois, Estados Unidos, y la Universidad Nacional de Singapur, muestra que el gasto de conservación de 109 firmantes de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica redujo significativamente la pérdida de biodiversidad en esos países.

Para explicar con precisión el impacto de los fondos de conservación por país, los científicos incorporaron información sobre los cambios en la biodiversidad de cada país desde 1996 a 2008, así como el gasto gubernamental y no gubernamental destinado a proteger la biodiversidad de 1992 a 2003. También examinaron cómo el desarrollo humano ejerció presión sobre las especies y sus hábitats.

Entre los hallazgos del estudio, se encontró que el 60% de la pérdida de biodiversidad en el mundo podría atribuirse a siete países: Indonesia, Malasia, Papúa Nueva Guinea, China, India, Australia y Estados Unidos, principalmente debido a la pérdida de especies en Hawái. Otros siete países -Mauricio, Seychelles, Fiji, Samoa, Tonga, Polonia y Ucrania- vieron mejorada su biodiversidad.

«La buena noticia es que una gran cantidad de biodiversidad estaría protegida a un costo relativamente bajo por las inversiones en países en desarrollo con un gran número de especies», celebra Gittleman. Agrega que era importante observar que a medida que aumentan las presiones de desarrollo, los gastos de conservación tienen que seguir el ritmo.

Los legisladores podrían usar el modelo para determinar estos presupuestos. «Este modelo proporciona un marco que podemos usar para equilibrar el desarrollo humano con el mantenimiento de la biodiversidad -apunta Gittleman-. En mi opinión, este es un marco científico empírico de verdadera sostenibilidad».

Al proporcionar evidencia de que la financiación para la conservación ya ha tenido un impacto significativo en la protección de la biodiversidad global, los autores esperan que más países estén motivados para invertir en el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de biodiversidad.

«Tnemos que gastar más en la conservación de la naturaleza o enfrentarnos a una extinción masiva»

«Durante 25 años, hemos sabido que tenemos que gastar más en la conservación de la naturaleza, o enfrentarnos a una extinción masiva moderna tan grave como la de los dinosaurios -señala Waldron-. Pero los gobiernos y los donantes han sido reacios a presentar los presupuestos necesarios, a menudo porque había pocas pruebas sólidas de que el dinero gastado en la conservación sea beneficioso. Este hallazgo ahora debería alentar a los encargados de tomar decisiones a volver a comprometerse con la visión positiva de la Cumbre de la Tierra y financiar adecuadamente la protección de la biodiversidad de la Tierra hoy».

Lista Roja de Especies Amenazadas

Para determinar una medida de pérdida de biodiversidad para cada país, los autores utilizaron datos de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que ha rastreado el estado de conservación de las especies de plantas y animales del mundo durante más de 50 años. Los investigadores identificaron qué parte del declive de una especie se podía atribuir a cada país principalmente en función de la proporción de la distribución de la especie en ese país.

La información sobre el gasto de conservación anual por país se extrajo de una publicación anterior de los mismos autores, que apareció en Proceedings of the National Academy of Sciences en 2013. Ese documento cubrió el periodo de 1992, cuando la Cumbre de la Tierra de Río condujo a la Convención sobre la Diversidad Biológica y la primera gran inyección de gastos de conservación a nivel mundial, hasta 2003.

Para explicar la presión ejercida sobre las especies a medida que los países avanzaban en otro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, el desarrollo humano, los autores incorporaron datos sobre el crecimiento de la población, el crecimiento económico y la expansión agrícola de cada país a partir de tablas estadísticas del Banco Mundial.

El análisis resultante mostró que el gasto de conservación redujo el declive de especies y que la presión del desarrollo lo incrementó, pero de manera desigual. El tamaño de un país, el número de especies presentes y el estado de conservación de esas especies al inicio del período de estudio desempeñaron un papel en la determinación de su puntuación de disminución de la biodiversidad.

El gasto de conservación tuvo un mayor impacto en los países más pobres que en los más ricos

El gasto de conservación tuvo un mayor impacto en los países más pobres que en los más ricos, por ejemplo, y en las naciones con un mayor número de especies amenazadas. La expansión agrícola tuvo muy poco efecto en los países que ya tenían muchas tierras de cultivo en comparación con las que tenían pocas, y el crecimiento económico tuvo menos efecto en los países más pobres, aunque sus impactos se fortalecieron a medida que aumentaba la población de un país.