Baleares pone fin a la captura de aves cantoras

El Gobierno de las Islas Baleares ha publicado una resolución en la que se anuncia que no se concederán autorizaciones excepcionales destinadas a la captura de fringílidos en esta comunidad hasta que la Comisión Europea haya definido los criterios europeos y estatales sobre la captura de estas especies que acaban en jaulas para ser adiestrados para concursos de canto, informa SEO/BirdLife.

De las más de 50 especies de estas aves cantoras que habitan en la península, en las Islas Baleares se permitía la captura de ejemplares de jilguero europeo, pardillo común, verderón y verdecillo. «Lamentablemente, todavía en otras comunidades autónomas se siguen autorizando estas prácticas contrarias a la Directiva de Aves de la Unión Europea, a pesar de que España ha recibido las advertencias desde Bruselas por permitir estas prácticas», explican desde la citada organización en una nota.

En se permitía la captura de jilguero, pardillo, verderón y verdecillo

«Desde hace años nuestros estudios nos indican que las aves cantoras como losestán desapareciendo de nuestros campos debido, principalmente a la destrucción de muchos hábitats y a la transformación de los agrosistemas, bien por la intensificación agrícola o por el excesivo y desordenado desarrollo urbanístico o de las infraestructuras. Por este motivo los silvestristas deben entender que no es posible seguir capturando aves del campo», subraya el responsable del Programa de Especies Amenazadas de SEO/BirdLife, Nicolás López.

Ya en 2016, recuerdan desde la organización, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Gobierno balear publicó un manual sobre la cría en cautividad de estas aves fringílidas, «reforzando la tesis que SEO/BirdLife venía defendiendo desde hacía años sobre el hecho de que la cría en cautividad no solo era posible sino que en la actualidad se viene practicando en muchos lugares». En un reciente Dictamen del Comité Científico del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente sobre si resulta posible o no la cría en cautividad de las aves fringílidas que se emplean en silvestrismo para concursos de canto se afirma taxativamente que: «La reproducción en cautividad de las aves fringílidas que se utilizan en silvestrismo no sólo es factible sino que además está ya muy extendida», insiste SEO.

Cantabria, Asturias y Navarra, así como el Territorio Histórico de Gipúzcoa, ya han prohibido de manera indefinida esta práctica. Además, Castilla y León y Cataluña han suspendido temporalmente las autorizaciones.