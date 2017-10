La UE ayudará a favorecer el asentamiento del oso pardo en Galicia

Expansión del oso pardo

La buena evolución del oso pardo en el núcleo occidental cantábrico está permitiendo su expansión hacia el oeste por las sierras lucenses de Ancares y Courel, territorios incluidos en la Red Natura 2000 por sus valores naturales. Favorecer el asentamiento del oso en este marco, preparando el territorio y saliendo al paso de los posibles conflictos que puedan derivarse, es el objetivo principal del Life Oso Courel, que la Fundación Oso Pardo (FOP) desarrollará con el apoyo de la Xunta de Galicia y la Asociación Galega de Custodia del Territorio como socios del proyecto.

Entre las acciones concretas de conservación destaca la plantación de 100.000 árboles y arbustos autóctonos que darán alimento y cobertura al oso y servirán para conectar zonas boscosas de buena calidad. Las labores de plantación se llevarán a cabo por trabajadores contratados entre la población local, a la que el proyecto concede un protagonismo especial tanto a nivel informativo como de participación.

Así mismo se dará protección a todas las colmenas y se rehabilitarán y pondrán en uso varias alvarizas tradicionales. Se preparará y dotará un equipo de intervención para resolución de conflictos con osos. En paralelo se desarrollarán jornadas formativas y acciones de sensibilización, una campaña de educación ambiental para escolares, y el diseño y promoción de una ruta interpretativa sobre el oso y la miel, entre otras iniciativas.

Previamente a todas estas acciones se firmarán acuerdos con administraciones locales, organizaciones sectoriales y propietarios. Tanto las acciones como sus resultados serán evaluados y medidos a lo largo del proyecto para garantizar su efectividad.

Los municipios de Folgoso do Courel, Quiroga, Samos, Triacastela, As Nogais y Pedrafita do Cebreiro, en los que se desarrollarán las acciones del Life, forman parte del Espacio Red Natura Ancares-Courel. Algunas acciones se realizan también en el sector norte del espacio, en la Serra de Ancares, en los ayuntamientos de Becerreá, Cervantes y Navia de Suarna. El presupuesto total de este Life es 1.640.000 euros, de los que la Unión Europea contribuye con 1.230.000, el 75% del total.