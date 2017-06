Los arrecifes están condenados si se incumple el Acuerdo de París

El futuro de los arrecifes de coral depende de si se cumple el objetivo del Acuerdo de París de que el aumento de la temperatura del planeta no supera los 2ºC respecto a los niveles preindustriales, o a ser posible que el incremento no sobrepase 1,5ºC, puesto que no sobrevivirán si se sobrepasan esos límites. Así lo asegura un equipo de 13 investigadores de Australia, Estados Unidos y Países Bajos en un estudio publicado en la revista Nature.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el pasado jueves que su país abandonará el Acuerdo de París porque considera que debilita la economía norteamericana y favorece a países como China o India.

Los científicos apuntan que los arrecifes están cambiando rápidamente mientras hacen frente a los impactos combinados del calentamiento global, la sobrepesca y la contaminación.

Terry Hughes, director del Centro de Excelencia ARC para Estudios de Arrecifes de Coral (Australia), subraya que «los arrecifes del futuro serán radicalmente diferentes a los de hoy o hace 30 años». «Si tomamos inmediatamente las medidas adecuadas, podemos y debemos asegurar un futuro para los arrecifes, reconociendo que la posibilidad de restaurarlos a su condición anterior ya no es posible», añade Hughes, que dirigió el estudio publicado en Nature.

«La ventaja de oportunidad para salvar los arrecifes permanece abierta, pero se está cerrando rápidamente»

Múltiples amenazas

Los investigadores apuntan en él que «la ventaja de oportunidad para salvar los arrecifes permanece abierta, pero se está cerrando rápidamente» y añaden que la Tierra ya se ha calentado un grado más de media en relación a la era preindustrial, lo que ya ha causadode corales, por lo que 1,5ºC o 2ºC más «cambiarán radicalmente los arrecifes durante siglos». Subrayan que los arrecifes se verán afectados en las próximas décadas a medida que aumenta la temperatura de los océanos, pero cumplir el Acuerdo de París supondrá evitar incrementos térmicos extremos y los impactos severos en lade los mares.

Hughes recalca que, bajo el paraguas del Acuerdo de París, los arrecifes «serán diferentes, pero reconocibles como arrecifes de coral, pero si la COP21 (Cumbre del Clima celebrada en París en 2015) falla, los arrecifes de coral que hoy conocemos serán destruidos».

«Los enfoques actuales para proteger los arrecifes de coral están fallando porque con demasiada frecuencia ignoramos las verdaderas razones de su declive», comenta Josh Cinner, también del Centro de Excelencia ARC para Estudios de Arrecifes de Coral y coautor del estudio, quien añade: «Necesitamos entender por qué están disminuyendo y fomentar cambios en el comportamiento humano para mantener los arrecifes en el futuro».

Jeremy Jackson, del Instituto Smithsoniano de Investigaciones Tropicales, define esta situación como «la muerte por mil partes». «Los arrecifes sufren simultáneamente el dragado, la sobreexplotación, la contaminación, las aguas residuales, los sedimentos y las temperaturas cada vez más altas». Estos elementos combinados están transformando los arrecifes en nuevas configuraciones, donde la mezcla de especies cambia rápidamente.

«No podemos salvar todas las especies o retroceder en la historia. El reto ahora es dirigir los arrecifes hacia el futuro, para asegurar que permanezcan plenamente funcionales y para mantener su capacidad de apoyar el sustento y el bienestar de los cientos de millones de personas que dependen de ellos», apostilla Hughes.