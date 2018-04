Circos Reunidos «Cuando había elefantes heridos en la carretera, ningún animalista ofreció su ayuda. Hoy han ido a hacer el paripé» El portavoz de la asociación Circos Reunidos, Ignacio Pedrera, denuncia una campaña de acoso a través de las redes sociales después de que este lunes un camión que transportaba animales volcase en la A-30, causando la muerte de un elefante

María Jesús Guzmán

@mjguzgar Seguir MADRID Actualizado: 03/04/2018 17:31h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Este lunes un camión que transportaba animales de circo volcó en la A-30, a su paso por la localidad albaceteña de Pozo Cañada. El accidente se saldó con un elefante muerto, dos heridos (fuera de peligro y sometidos un periodo de obsevación de 72 horas) y otro par suelto por la carretera, que quedó cortada hasta que evacuaron a todos los animales.

Las investigaciones preliminares apuntan a el incidente se produjo cuando el camión que llevaba a los elefantes «adelantó a un vehículo de transporte especial». Gregorio Serrano –director general de Tráfico del Ministerio de Interior– indicó que al incorporarse en el carril derecho, volcó. Sin embargo, desde Circos Reunidos no descartan que se trate de un boicot por parte de grupos animalistas. «Al estar amenazados de muerte y al no ser la primera vez que los animalistas realizan sabotajes, valoramos esta posibilidad», expone Ignacio Pedrera, portavoz de la asociación, quien añade que «un accidente lo puede tener a cualquiera; también las personas que tratan animales». Y se queja de que cuando «cae un camión con ovejas o con cerdos no se lía la que se está liando ahora, solo por ser animales de circo».

Pedrera también denuncia que, desde hace 24 horas, quienes viven del circo y lo defienden no paran de recibir insultos y amenazas a través de las redes sociales. Frases como «vamos a ir con un arsenal de armas a mataros», «ojalá os pisen los elefantes uno por uno» u «debería haber muerto el domador en el accidente» han pasado por sus ojos y le han impactado. Asegura que, «gracias a Dios», nunca antes se ha enfrentado a una situación similar, ya que «es la primera vez que pasa algo así en España». Y espera que no se vuelva a repetir.

Reproches a los grupos animalistas

El portavoz de Circos Reunidos –una organización que defiende la actividad circense desde septiembre de 2015– cuenta: «Ayer, cuando se produjo el accidente y había animales heridos en la carretera, desde varios zoos (Murcia, Sevilla...) ofrecieron ayuda y la mayoría colaboró». Una acitud que contrapone a la que, según él, mostraron quienes ahora les critican: «Aquí no vimos a ningún animalista ofreciendo su ayuda. Se dedicaron a seguir insultando y amenazando por las redes sociales, al otro lado de la pantalla, pero allí no estuvo ni PACMA ni ninguna de las otras que hoy han ido a hacer el paripé allí [al lugar del incidente] cuando ya estaba todo solucionado».

Pedrera insiste en que, «como ha certificado la Guardia Civil», se cumplieron todas las medidas legales a la hora de transportar a los animales. «El veterinario dio el acta de que el estado de los elefantes era óptimo, el vehículo estaba homologado y el conductor tenía el curso de trasladar animales», desgrana el portavoz de Circos Reunidos. No obstante, desde la plataforma InfoCircos –que toma una posición diametralmente opuesta en el conflicto– se alerta de que el accidente «pone de relieve una vez más la imposibilidad de garantizar la protección animal ni la seguridad». En su opinión, ni la máxima precaución [cumplimiento de las leyes y directivas] es seguro de nada.

Por último, Pedrera también lamenta que, en su colectivo, se sienten «acosados por el simple hecho de trabajar con animales»; asegura que están «muy cansados» de que les digan «maltratadores», de que nos llamen «asesinos». Explica que ellos son primeros interesados en que los animales estén bien: «Hay una foto que circula por redes sociales en que se ve a la cuidadora [del elefante que murió este lunes en el accidente] llorando abrazada a su trompa. No te imaginas lo que es para ellos –que han visto nacer a esos animales y que llevan toda la vida junto a ellos– tener que aguantar, encima, todas las críticas, cuando además cumplimos todas las normativas».