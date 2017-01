Vigila a tus hijos sin mirar atrás

Seguro que más de una vez, mientras conducías has necesitado ver qué hacían tus hijos en el asiento de atrás y no has podido por no desviar la vista de la carretera. De hecho, es una de las principales causas de accidentes al volante. La baby cam llega para ayudarte a conducir sin el estrés de tener que girarte para controlar lo que sucede con tus hijos.

La seguridad, fundamental

Como reconoce Catalana de Occidente el principal objetivo de la baby cam es proporcionarte una experiencia cómoda y segura al volante. Esta cámara de coche está diseñada para convertirse en un sistema de vigilancia completo y muy funcional, que te permita conducir sin distracciones físicas.

¿Cómo es la baby cam?

La gran ventaja de la baby cam es que se conecta al GPS del coche, por lo que evita que tengas que fijarte en otra pantalla para ver a tu hijo. De este modo, se reducen al mínimo las posibilidades de distracción. Podrás alternar la vista del GPS y de la cámara con solo pulsar la pantalla táctil o usar el comando de voz.

Además, el diseño de esta cámara está pensado para que ocupe el menor espacio posible dentro del coche, por lo que no dificulta el poder hacer movimientos normales en el vehículo o, llegado el caso, el transporte de paquetes voluminosos.

La baby cam también cuenta con tecnología wifi, no tendrás que instalar ningún cable dentro del coche y la comodidad en el espacio será máxima. Además, hay que tener en cuenta que no necesita de una instalación fija, por lo que en cada viaje puedes colocarla según tus necesidades, adaptándote a la situación del niño en cada trayecto.