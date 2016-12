Vídeo: Ni 4x4 ni nada, mejor un 4L F6

No vamos a descubrir aquí lo evidente: unos neumáticos de campo en condiciones (los hay más o menos extremos, hasta con tacos), un sistema de tracción total, a ser posible con reductora y bloqueos de diferencial (puede ser anterior, central y posterior), buena altura libre al suelo y ángulos (de salida, ventral y entrada) notables son decisivos de cara a la circulación offroad.

Lo mismo que un bastidor a base vigas (o de escalera de vigas), como en los clásicos pick up. Sin embargo, hay vehículos que no dejan de sorprender cuando se trata de alejarse del asfalto. Y no digamos si lo hacen con muchos, muchos años encima.

Es el caso del Citroën C15 y, como aquel, del furgón ligero derivado del icónico Renault 4L: el F6.

Echen si no un rápido vistazo al vídeo sobre estas líneas: ahí lo tienen, un F6 con al menos 35 años sorteando un escabroso y roto sendero repleto de piedras "rompe todo".

Y puede con él, pasando por toda la ruta; vaya si lo hace. Su ligereza y sencillez mecánica, sus estrechos neumáticos y escuetas medidas, y hasta sus cortos voladizos y distancia entre ejes obran buena parte del milagro.